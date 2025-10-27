Guarulhos sedia curso para Patrulhas Maria da Penha com agentes de nove cidades





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (SSU) e da Guarda Civil Municipal (GCM), sediou o Curso para Atuação das Patrulhas Maria da Penha, no período de 20 a 24 de outubro de 2025. O evento ocorreu no campus Dutra da Universidade de Santo Amaro (Unisa), localizado na avenida João Cavalari, na Vila Hermínia.

A capacitação tem como objetivo discutir sobre a gestão de riscos nas ocorrências de violência doméstica e familiar. Participaram da formação 40 agentes das GCMs de Guarulhos, Arujá, Atibaia, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, São Sebastião e Suzano.

O curso contou com aulas teóricas que destacaram a legislação aplicada à violência doméstica e familiar, rede de enfrentamento e de atendimento às mulheres em situação de violência, procedimentos no atendimento às mulheres vítimas, concessão de medidas protetivas, dentre outros temas.

Participaram da solenidade de encerramento do curso, na última sexta-feira (24) representantes das chefias das unidades administrativas da SSU e Inspetorias da GCM, o secretário de Segurança Urbana de Guarulhos, Gilson Hélio Jesus dos Santos, a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, secretários de Segurança e Comandantes da GCM das cidades participantes e outras autoridades.

As aulas e palestras foram ministradas por personalidades como Julia Mitiko Sakamoto, coordenadora de Prevenção às Violências contra as Mulheres da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp); Ana Paula Barroso, delegada de polícia do Ceará; Alice Coutinho Assunção, Polícia Militar da Bahia; Aurilene Moura Mesquita, MJSP; Renata Braz Cardoso, Polícia Militar do Distrito Federal; e Luiza Sol, GCM de Goiânia.