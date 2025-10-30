Prefeitura promove a limpeza de boca de lobo obstruída no Cabuçu

Com a aproximação da temporada de chuvas, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), tem intensificado as ações de zeladoria preventiva, como a limpeza de córregos e equipamentos do sistema de drenagem, para evitar alagamentos. Na noite de quarta-feira (29), uma equipe responsável pela execução dos serviços na cidade realizou a desobstrução de uma boca de lobo localizada na estrada David Corrêa, no Cabuçu.

O equipamento estava bloqueado por detritos e resíduos, o que impedia o fluxo normal das águas pluviais. A limpeza foi feita manualmente pelos funcionários e contou com o apoio de um caminhão hidrojato, utilizado para remover os materiais que causam a obstrução por meio de jatos de água sob pressão.

Por intermédio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.