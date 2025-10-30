Semana do Conhecimento leva quase 6 mil visitantes ao Adamastor

A nona edição da Semana do Conhecimento teve intensa participação do público ao longo dos cinco dias de atividades, registrando uma visitação total de 5.784 pessoas, segundo medição aferida pela administração do CME Adamastor.
Desde a abertura do evento, na noite do dia 20, até o encerramento no dia 24, foram realizadas palestras, apresentação e exposição de projetos, e atividades educativas e lúdicas que contemplaram estudantes de todos os ciclos educacionais e também empreendedores.
Ao final da maratona, a cerimônia de encerramento contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e dos secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Eduardo da Silva, e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Redoschi, sob cujo comando a equipe começou a organizar esta edição, ainda na extinta SDCETI – Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação.
Na noite da sexta-feira (24) foram premiados os trabalhos mais bem avaliados nos quadros Semcitec e Feceg, e deste último o grande campeão conquistou uma vaga para participação na Febrace – Feira Brasileira de Ciência e Engenharia – evento que envolve estudantes de todo o Brasil, e que acontecerá em março de 2026.
Resultados
Quadro Semcitec – Ensino Superior e pós-graduação
Pesquisa Acadêmica – Eixo 1: Ciência, Saúde e Educação
Primeiro lugar:
Projeto: Cubebina Isolada de Drimys andina: Explorando a Biodiversidade como Fonte de Inovação Terapêutica Contra Angiostrongylus cantonensis
Autoria: Thainá Rocha Teixeira | Bruna Lima Lemes | Monique Cunha Amaro | Cristian Paz
Orientador: Josué de Moraes
Instituição: UNG
Segundo lugar:
Projeto: Potencial Anti-Helmíntico da Piplartina Isolada de Piper tuberculatum Contra Larvas de Angiostrongylus cantonensis
Autoria: Camila da Silva Amorim | Bruna Lima Lemes | Lucas Fukui Silva | Sophia Carolline Spoladore | Marina De Monroe Gonçalves | João Henrique Ghilardi Lago
Orientador: Josué de Moraes
Instituição: UnG
Terceiro lugar:
Projeto Ace Space Environment
Autoria: Raiane Ribeiro Rios | Vinicius Hiroshi Hamasaki | Matheus Souza Galvão | Giovani Dantas Braconi | Guilherme Carvalho da Silva
Orientador: Vinicius Hiroshi Hamasaki
Instituição: Centro Universitário ENIAC
Pesquisa Acadêmica – Eixo 2: Inovação, Tecnologia e Engenharias
Primeiro lugar:
Projeto: Recuperação de Termoplásticos Sob a Perspectiva da Sustentabilidade: Um Estudo de Caso com Base no Triple Bottom Line
Autoria: Victor Gabriel Ferreira Silva | Vinicius Almeida dos Santos
Orientador: Marco Antonio Batista da Silva
Instituição: FATEC – Guarulhos
Segundo lugar:
Projeto: LogiCash: Software de Educação Financeira
Autoria: Eduardo Antonio Gonçalves da Silva
Orientador: Prof. Dr. Marco Rodrigo Da Silva Assis
Instituição: FATEC Guarulhos
Terceiro lugar:
Projeto: Insight Forge: Sistema de apoio à decisão
Autoria: Marlom Kaik de Castro Ramos da Silva | Alan Marques Machado
Orientador: Jadir Custodio Mendonça Junior
Instituição: FATEC Guarulhos
Pesquisa Acadêmica – Eixo 3: Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística
Primeiro lugar:
Projeto: Biofusion Transformação de Resíduos Orgânicos em Energia Limpa e Biofertilizante Autoria: Kely Cristina de Andrade
Orientador: Andreza Santos Feitoza
Instituição: FATEC Guarulhos
Segundo lugar:
Projeto: O Fluxo de Caixa como Ferramenta Estratégica: Relevância para Micro, Pequenas e Grandes Empresas e Reflexões Sobre a Precificação Dinâmica no Setor Aéreo
Autoria: Bruno Martins Monteiro
Orientador: Andreza Santos Feitoza | Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi
Instituição: FATEC Guarulhos
Terceiro lugar:
Projeto: Análise do Impacto dos Caminhões no Trânsito da Região Próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos
Autoria: Edna Araújo Santos | Felipe Schmidtke Mendes Sá
Orientador: Andreza Santos Feitoza | Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi
Instituição: FATEC Guarulhos
Pesquisa Acadêmica – Eixo 5: Práticas Sustentáveis e Lixo Zero
Primeiro lugar:
Projeto: ODS na Formação Profissional: Sala Temática de Imersão para Uma Atuação Sustentável.
Autoria: Regiane de Fatima Bigaran Malta | Thiago Bergoci | Isabela Meza Palhares | Homero Fonseca Filho
Orientador: Homero Fonseca Filho
Instituição: USP
Segundo lugar:
Projeto: Educação para a Sustentabilidade na Prática: Tour Ecoeficiência no Senac Guarulhos Celestino
Autoria: Regiane de Fatima Bigaran Malta | Thiago Bergoci | Abrão Lincoln Torres Areal | Homero Fonseca Filho
Orientador: Homero Fonseca Filho
Instituição: USP
Terceiro lugar:
Projeto: Queimadas em Guarulhos: Quais Bairros Mais Sofrem com o Fogo?
Autoria: Luciana Meneses Castro
Instituição: UnG
Relato de Experiência – EIXO 1 – Ciência, Saúde e Educação
Primeiro lugar:
Projeto: A Construção de Material Didático Acessível para o Ensino-Aprendizagem de Matemática
Autoria: Victor Lima da Silva | Antonio Luis Mometti
Instituição: Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos
Segundo lugar:
Projeto: Prova Amigo Oculto: Uma Vivência na Licenciatura em Matemática
Autoria: Fernando Angelis de Souza | Alinne Soares Freitas | Esther Castro de Lacerda | Zyon Luka Bernardino
Orientador: Ana Paula Ximenes
Instituição: Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos
Terceiro lugar:
Projeto: Relações Afetivas e Aprendizagem: Um Estudo de Caso sobre o Impacto da Falta de um professor Titular no 2°ano do Ensino Fundamental I na Rede Pública de Guarulhos.
Autoria: Márcia Mônica Dantas de Souza
Orientador: Rita de Cassia Gomes
Instituição: ENIAC
Relato de Experiência – EIXO 2: Inovação, Tecnologia e Engenharias
Primeiro lugar:
Projeto: Automação Residencial Sustentável: Protótipo IOT para Eficiência Energética e Hídrica Doméstica
Autoria: Lucas Correia dos Santos | Marcio Gurian Oliveira | Vítor Mota de Almeida | Rangew Cardoso Fonseca
Orientador: Lucas Carlos De Souza
Instituição: ENIAC
Segundo lugar:
Projeto: Sistema Inteligente de Monitoramento de Quadros Elétricos
Autoria: Bruno Simão | Filipe de Araújo Cavalcante | Lucas Gomes Limeira | Marcio Tomio Yokohama | Sergio Akira Yamauti |
Orientador: Lucas Carlos de Sousa
Instituição: ENIAC
Terceiro lugar:
Projeto: Sistema de Irrigação Automática com Microcontrolador e Conexão à Internet
Autoria: Jeniffer Torquato Santos
Orientador: Lucas Carlos de Sousa
Instituição: ENIAC
Relato de Experiência – EIXO 3: Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística
Premiado
Projeto: Uso de Simulador no Processo de Melhoria de Picking de uma Empresa
Autoria: Helder Luiz da Silva Dias | Lays Fernanda Torres Medeiros | Thiago Vinícius de Morais
Orientador: Regiane de Fátima Bigaran Malta
Instituição: FATEC Guarulhos
Instituição Destaque
Fatec Guarulhos
Professor(a) Destaque
Andreza Santos Feitoza – Fatec Guarulhos
Lucas Carlos De Sousa – Eniac
Premiados Feceg 2025
Prêmio Escola Revelação:
? Colégio Madre Alix
? Colégio Universitário Alphaville
? EE PEI DR. JOSE LEME LOPES
? EE PEI GUILHERMINO RODRIGUES DE LIMA
? EE PEI PROFª MARIA HELENA BARBOSA MARTINS
? EE PEI VALDIVINO DE CASTRO PEREIRA
? EE PROFº MARIO NAKATA
Prêmio Melhor Projeto Aprendiz
Primeiro lugar:
Formas de Como Desbranquear os Corais do Litoral Brasileiro
Escola: Colégio Santa Rita
Autores: Alice Soares Santana, Gabriela Ramos Alves da Vitoria e Giovanna Caciatore
Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti
Segundo lugar:
O Oceano e Seus Segredos: Aumento do Nível do Mar
Escola: Colégio Santa Rita
Autores: Beatriz Prince Roma Rodrigues, Lívia Ribeiro Gattermayer e Ana Clara Costa Rocha
Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti
Terceiro lugar:
O Oceano e Seus Segredos: Eventos Climáticos Extremos no Brasil
Escola: Colégio Santa Rita
Autores: Eduardo Vieira de Vargas, Davi Lucas Mosqueti Agra Cunha e Samuel Fortunato De Souza
Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti
Prêmio Melhor Projeto Séries Finais
Primeiro lugar:
A presença de microplásticos no leite materno e seu impacto direto na saúde humana
Escola: Prof. Helio Polesel
Autores: Catharina De Queiroz Marques, Emilly Victória Paulino Marciano e Yasmin Rodrigues Lemes
Orientador: Selma Maria Saraiva Xavier
Segundo lugar:
Lixeira Ecológica para Bueiros 2.0: Protetora dos Oceanos
Escola: EE PEI Prof. Plinio Paulo Braga
Autores: Beatriz Gabriele Neto Jacob, Isabelly Sousa Viana e Luan Suzart Fernandes
Orientadores: Alex Sandro Tomazini, Marcos Roberto Paglione
Terceiro lugar:
N-flame 1.0
Escola: ENIAC
Orientadores: Sarah Vitória Rodrigues Ferreira ee Marcos Felipe Serighelli de Melo
Autores: Pedro Ferreira Alves Luzetti, João Eduardo Cardia Portas e Leonardo Moreira Vendramini de Souza
Prêmio Melhor Ensino Médio
Primeiro lugar:
Rastreamento Ocular Acessível: Integração de Câmera de Baixo Custo e Algoritmos de Código Aberto
Escola: IFSP Guarulhos
Autores: Evellyn Costa Conceição e Yasmin Alves Novaes
Orientadores: Thiago Schumacher Barcelos e Rodrigo Campos Bortoletto
Segundo lugar:
Modelagem Oceânica da TSM sob o cenário SSP5-8.5 com Multi-Model Ensemble do CMIP6
Escola: EE Lidia Kitz Moreira
Autor: Victor Gabriel de Jesus Cursi
Orientadores: Luiz Carlos Rodrigues de Medeiros e Luciana Novais Correia Santos
Terceiro lugar:
A contaminação da Amazônia pelo garimpo ilegal
Escola: Colégio Madre Alix
Autores: Sophia Nascimento das Neves, Vitor Recupero Alves Leite e Arthur Porto Doria
Orientadores: Jairo Oliveira Castro
Prêmio Melhor Projeto Ensino Técnico
Primeiro lugar:
Criação de um aplicativo para a aplicação do Método dos mínimos quadrados para previsões de elevações do nível do mar.
Escola: Colégio Santa Rita
Autores: Luísa Lopes Carreira e Laura Rebechi Rodrigues
Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Rafael de Souza Santos
Segundo lugar:
OceanMind – A mente artificial que protege os oceanos
Escola: ENIAC
Autores: Lydia Qian Na Chen, Giovanna Sales Soledade e Victor Augusto Santos Rodrigues
Orientadores: Lucas Pataro Fernandes
Terceiro lugar:
LivroLivre – Sistema Inteligente de Empréstimos
Escola: EE PEI Profª. Maria Helena Barbosa Martins
Autores: Lucas Almeida dos Santos, Thiago Silva Freitas e Flávio Lima da Silva Lou Junior
Orientadores: Wallace Rodrigues Pereira
Prêmio Melhor Projeto Sustentabilidade – ODS
Projeto: Viva +
Escola: EE PARQUE JUREMA III
Autores: Bruno Ferreira Dourado, Bruno Lessa Freitas de Oliveira e Nycollas Pereira da Silva Mendes
Orientadores: Shirley Couto, Diego Leandro Mateus de Lira
Prêmio Melhor Projeto Eixo Tema
Projeto: Fonte da Vida
Escola: ENIAC
Autores: Luis Lucas Graziotto de Lima Meirinho
Orientadores: Prof. Me. Lucio Luzetti Criado
Prêmio Meninas na Ciência
Projeto: Simulador de água no futuro
Escola: Colégio Santa Rita
Autores: Camila Pavanelo Santos, Brenda Lopes de Moura
Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Rafael de Souza Santos
Prêmio Escola Destaque:
Colégio Santa Rita (5 projetos premiados)
Prêmio Professor Destaque:
Lucas Fernandes Dervichian (5 projetos premiados), do Colégio Santa Rita
Prêmio Melhor Projeto FECEG (Vaga Febrace)
Projeto: Dispositivo Arduino para Lixeiras de Bueiros
Escola: EE PEI Prof. Celso Piva
Autores: Daironi Nascimento dos Santos, Esther Fernandes Nascimento e Igor da Conceição Antunes
Orientadores: Luis Gabriel Rodrigues Mendes, Kleber Nogueira