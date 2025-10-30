Semana do Conhecimento leva quase 6 mil visitantes ao Adamastor





A nona edição da Semana do Conhecimento teve intensa participação do público ao longo dos cinco dias de atividades, registrando uma visitação total de 5.784 pessoas, segundo medição aferida pela administração do CME Adamastor.

Desde a abertura do evento, na noite do dia 20, até o encerramento no dia 24, foram realizadas palestras, apresentação e exposição de projetos, e atividades educativas e lúdicas que contemplaram estudantes de todos os ciclos educacionais e também empreendedores.

Ao final da maratona, a cerimônia de encerramento contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e dos secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Eduardo da Silva, e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Redoschi, sob cujo comando a equipe começou a organizar esta edição, ainda na extinta SDCETI – Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação.

Na noite da sexta-feira (24) foram premiados os trabalhos mais bem avaliados nos quadros Semcitec e Feceg, e deste último o grande campeão conquistou uma vaga para participação na Febrace – Feira Brasileira de Ciência e Engenharia – evento que envolve estudantes de todo o Brasil, e que acontecerá em março de 2026.

Resultados

Quadro Semcitec – Ensino Superior e pós-graduação

Pesquisa Acadêmica – Eixo 1: Ciência, Saúde e Educação

Primeiro lugar:

Projeto: Cubebina Isolada de Drimys andina: Explorando a Biodiversidade como Fonte de Inovação Terapêutica Contra Angiostrongylus cantonensis

Autoria: Thainá Rocha Teixeira | Bruna Lima Lemes | Monique Cunha Amaro | Cristian Paz

Orientador: Josué de Moraes

Instituição: UNG

Segundo lugar:

Projeto: Potencial Anti-Helmíntico da Piplartina Isolada de Piper tuberculatum Contra Larvas de Angiostrongylus cantonensis

Autoria: Camila da Silva Amorim | Bruna Lima Lemes | Lucas Fukui Silva | Sophia Carolline Spoladore | Marina De Monroe Gonçalves | João Henrique Ghilardi Lago

Orientador: Josué de Moraes

Instituição: UnG

Terceiro lugar:

Projeto Ace Space Environment

Autoria: Raiane Ribeiro Rios | Vinicius Hiroshi Hamasaki | Matheus Souza Galvão | Giovani Dantas Braconi | Guilherme Carvalho da Silva

Orientador: Vinicius Hiroshi Hamasaki

Instituição: Centro Universitário ENIAC

Pesquisa Acadêmica – Eixo 2: Inovação, Tecnologia e Engenharias

Primeiro lugar:

Projeto: Recuperação de Termoplásticos Sob a Perspectiva da Sustentabilidade: Um Estudo de Caso com Base no Triple Bottom Line

Autoria: Victor Gabriel Ferreira Silva | Vinicius Almeida dos Santos

Orientador: Marco Antonio Batista da Silva

Instituição: FATEC – Guarulhos

Segundo lugar:

Projeto: LogiCash: Software de Educação Financeira

Autoria: Eduardo Antonio Gonçalves da Silva

Orientador: Prof. Dr. Marco Rodrigo Da Silva Assis

Instituição: FATEC Guarulhos

Terceiro lugar:

Projeto: Insight Forge: Sistema de apoio à decisão

Autoria: Marlom Kaik de Castro Ramos da Silva | Alan Marques Machado

Orientador: Jadir Custodio Mendonça Junior

Instituição: FATEC Guarulhos

Pesquisa Acadêmica – Eixo 3: Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística

Primeiro lugar:

Projeto: Biofusion Transformação de Resíduos Orgânicos em Energia Limpa e Biofertilizante Autoria: Kely Cristina de Andrade

Orientador: Andreza Santos Feitoza

Instituição: FATEC Guarulhos

Segundo lugar:

Projeto: O Fluxo de Caixa como Ferramenta Estratégica: Relevância para Micro, Pequenas e Grandes Empresas e Reflexões Sobre a Precificação Dinâmica no Setor Aéreo

Autoria: Bruno Martins Monteiro

Orientador: Andreza Santos Feitoza | Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi

Instituição: FATEC Guarulhos

Terceiro lugar:

Projeto: Análise do Impacto dos Caminhões no Trânsito da Região Próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos

Autoria: Edna Araújo Santos | Felipe Schmidtke Mendes Sá

Orientador: Andreza Santos Feitoza | Wanny Arantes Bongiovanni Di Giorgi

Instituição: FATEC Guarulhos

Pesquisa Acadêmica – Eixo 5: Práticas Sustentáveis e Lixo Zero

Primeiro lugar:

Projeto: ODS na Formação Profissional: Sala Temática de Imersão para Uma Atuação Sustentável.

Autoria: Regiane de Fatima Bigaran Malta | Thiago Bergoci | Isabela Meza Palhares | Homero Fonseca Filho

Orientador: Homero Fonseca Filho

Instituição: USP

Segundo lugar:

Projeto: Educação para a Sustentabilidade na Prática: Tour Ecoeficiência no Senac Guarulhos Celestino

Autoria: Regiane de Fatima Bigaran Malta | Thiago Bergoci | Abrão Lincoln Torres Areal | Homero Fonseca Filho

Orientador: Homero Fonseca Filho

Instituição: USP

Terceiro lugar:

Projeto: Queimadas em Guarulhos: Quais Bairros Mais Sofrem com o Fogo?

Autoria: Luciana Meneses Castro

Instituição: UnG

Relato de Experiência – EIXO 1 – Ciência, Saúde e Educação

Primeiro lugar:

Projeto: A Construção de Material Didático Acessível para o Ensino-Aprendizagem de Matemática

Autoria: Victor Lima da Silva | Antonio Luis Mometti

Instituição: Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos

Segundo lugar:

Projeto: Prova Amigo Oculto: Uma Vivência na Licenciatura em Matemática

Autoria: Fernando Angelis de Souza | Alinne Soares Freitas | Esther Castro de Lacerda | Zyon Luka Bernardino

Orientador: Ana Paula Ximenes

Instituição: Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos

Terceiro lugar:

Projeto: Relações Afetivas e Aprendizagem: Um Estudo de Caso sobre o Impacto da Falta de um professor Titular no 2°ano do Ensino Fundamental I na Rede Pública de Guarulhos.

Autoria: Márcia Mônica Dantas de Souza

Orientador: Rita de Cassia Gomes

Instituição: ENIAC

Relato de Experiência – EIXO 2: Inovação, Tecnologia e Engenharias

Primeiro lugar:

Projeto: Automação Residencial Sustentável: Protótipo IOT para Eficiência Energética e Hídrica Doméstica

Autoria: Lucas Correia dos Santos | Marcio Gurian Oliveira | Vítor Mota de Almeida | Rangew Cardoso Fonseca

Orientador: Lucas Carlos De Souza

Instituição: ENIAC

Segundo lugar:

Projeto: Sistema Inteligente de Monitoramento de Quadros Elétricos

Autoria: Bruno Simão | Filipe de Araújo Cavalcante | Lucas Gomes Limeira | Marcio Tomio Yokohama | Sergio Akira Yamauti |

Orientador: Lucas Carlos de Sousa

Instituição: ENIAC

Terceiro lugar:

Projeto: Sistema de Irrigação Automática com Microcontrolador e Conexão à Internet

Autoria: Jeniffer Torquato Santos

Orientador: Lucas Carlos de Sousa

Instituição: ENIAC

Relato de Experiência – EIXO 3: Gestão, Economia, Turismo, Direito e Logística

Premiado

Projeto: Uso de Simulador no Processo de Melhoria de Picking de uma Empresa

Autoria: Helder Luiz da Silva Dias | Lays Fernanda Torres Medeiros | Thiago Vinícius de Morais

Orientador: Regiane de Fátima Bigaran Malta

Instituição: FATEC Guarulhos

Instituição Destaque

Fatec Guarulhos

Professor(a) Destaque

Andreza Santos Feitoza – Fatec Guarulhos

Lucas Carlos De Sousa – Eniac

Premiados Feceg 2025

Prêmio Escola Revelação:

? Colégio Madre Alix

? Colégio Universitário Alphaville

? EE PEI DR. JOSE LEME LOPES

? EE PEI GUILHERMINO RODRIGUES DE LIMA

? EE PEI PROFª MARIA HELENA BARBOSA MARTINS

? EE PEI VALDIVINO DE CASTRO PEREIRA

? EE PROFº MARIO NAKATA

Prêmio Melhor Projeto Aprendiz

Primeiro lugar:

Formas de Como Desbranquear os Corais do Litoral Brasileiro

Escola: Colégio Santa Rita

Autores: Alice Soares Santana, Gabriela Ramos Alves da Vitoria e Giovanna Caciatore

Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti

Segundo lugar:

O Oceano e Seus Segredos: Aumento do Nível do Mar

Escola: Colégio Santa Rita

Autores: Beatriz Prince Roma Rodrigues, Lívia Ribeiro Gattermayer e Ana Clara Costa Rocha

Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti

Terceiro lugar:

O Oceano e Seus Segredos: Eventos Climáticos Extremos no Brasil

Escola: Colégio Santa Rita

Autores: Eduardo Vieira de Vargas, Davi Lucas Mosqueti Agra Cunha e Samuel Fortunato De Souza

Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Adriana Casarotti

Prêmio Melhor Projeto Séries Finais

Primeiro lugar:

A presença de microplásticos no leite materno e seu impacto direto na saúde humana

Escola: Prof. Helio Polesel

Autores: Catharina De Queiroz Marques, Emilly Victória Paulino Marciano e Yasmin Rodrigues Lemes

Orientador: Selma Maria Saraiva Xavier

Segundo lugar:

Lixeira Ecológica para Bueiros 2.0: Protetora dos Oceanos

Escola: EE PEI Prof. Plinio Paulo Braga

Autores: Beatriz Gabriele Neto Jacob, Isabelly Sousa Viana e Luan Suzart Fernandes

Orientadores: Alex Sandro Tomazini, Marcos Roberto Paglione

Terceiro lugar:

N-flame 1.0

Escola: ENIAC

Orientadores: Sarah Vitória Rodrigues Ferreira ee Marcos Felipe Serighelli de Melo

Autores: Pedro Ferreira Alves Luzetti, João Eduardo Cardia Portas e Leonardo Moreira Vendramini de Souza

Prêmio Melhor Ensino Médio

Primeiro lugar:

Rastreamento Ocular Acessível: Integração de Câmera de Baixo Custo e Algoritmos de Código Aberto

Escola: IFSP Guarulhos

Autores: Evellyn Costa Conceição e Yasmin Alves Novaes

Orientadores: Thiago Schumacher Barcelos e Rodrigo Campos Bortoletto

Segundo lugar:

Modelagem Oceânica da TSM sob o cenário SSP5-8.5 com Multi-Model Ensemble do CMIP6

Escola: EE Lidia Kitz Moreira

Autor: Victor Gabriel de Jesus Cursi

Orientadores: Luiz Carlos Rodrigues de Medeiros e Luciana Novais Correia Santos

Terceiro lugar:

A contaminação da Amazônia pelo garimpo ilegal

Escola: Colégio Madre Alix

Autores: Sophia Nascimento das Neves, Vitor Recupero Alves Leite e Arthur Porto Doria

Orientadores: Jairo Oliveira Castro

Prêmio Melhor Projeto Ensino Técnico

Primeiro lugar:

Criação de um aplicativo para a aplicação do Método dos mínimos quadrados para previsões de elevações do nível do mar.

Escola: Colégio Santa Rita

Autores: Luísa Lopes Carreira e Laura Rebechi Rodrigues

Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Rafael de Souza Santos

Segundo lugar:

OceanMind – A mente artificial que protege os oceanos

Escola: ENIAC

Autores: Lydia Qian Na Chen, Giovanna Sales Soledade e Victor Augusto Santos Rodrigues

Orientadores: Lucas Pataro Fernandes

Terceiro lugar:

LivroLivre – Sistema Inteligente de Empréstimos

Escola: EE PEI Profª. Maria Helena Barbosa Martins

Autores: Lucas Almeida dos Santos, Thiago Silva Freitas e Flávio Lima da Silva Lou Junior

Orientadores: Wallace Rodrigues Pereira

Prêmio Melhor Projeto Sustentabilidade – ODS

Projeto: Viva +

Escola: EE PARQUE JUREMA III

Autores: Bruno Ferreira Dourado, Bruno Lessa Freitas de Oliveira e Nycollas Pereira da Silva Mendes

Orientadores: Shirley Couto, Diego Leandro Mateus de Lira

Prêmio Melhor Projeto Eixo Tema

Projeto: Fonte da Vida

Escola: ENIAC

Autores: Luis Lucas Graziotto de Lima Meirinho

Orientadores: Prof. Me. Lucio Luzetti Criado

Prêmio Meninas na Ciência

Projeto: Simulador de água no futuro

Escola: Colégio Santa Rita

Autores: Camila Pavanelo Santos, Brenda Lopes de Moura

Orientadores: Lucas Fernandes Dervichian e Rafael de Souza Santos

Prêmio Escola Destaque:

Colégio Santa Rita (5 projetos premiados)

Prêmio Professor Destaque:

Lucas Fernandes Dervichian (5 projetos premiados), do Colégio Santa Rita

Prêmio Melhor Projeto FECEG (Vaga Febrace)

Projeto: Dispositivo Arduino para Lixeiras de Bueiros

Escola: EE PEI Prof. Celso Piva

Autores: Daironi Nascimento dos Santos, Esther Fernandes Nascimento e Igor da Conceição Antunes

Orientadores: Luis Gabriel Rodrigues Mendes, Kleber Nogueira