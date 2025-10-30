Mais de 240 crianças participam do Circuito e Cidadania no CEU Parque São Miguel





Nesta quarta-feira (29) o CEU Parque São Miguel recebeu o projeto Circuito e Cidadania para cerca de 240 crianças, uma peça teatral interativa sobre a importância da educação no trânsito que simula uma mini cidade. A ação contou com a participação dos alunos da EPG Walter Efigênio, que aprenderam sobre cidadania, reciclagem, acessibilidade e as regras de trânsito.

As atividades ocorreram no ginásio do CEU e foram divididas em quatro estações cênicas pelas quais as crianças passaram por cada uma, nos períodos da manhã e da tarde. De forma dinâmica e imersiva, os personagens destacaram as necessidades de uma reorganização urbana envolvendo o trânsito, os hábitos na cidade e os impactos das atitudes das pessoas no cotidiano.

O personagem guarda de trânsito ressaltou a relevância de cumprir o Código de Trânsito Brasileiro tanto por condutores quanto por pedestres, visando primordialmente à prevenção de acidentes de qualquer natureza. Como futuro cidadãos, os alunos aprenderam que, para conduzir veículos como carros, motocicletas ou caminhões, é necessário obter uma Carteira Nacional de Habilitação para segurança de todos.

As crianças também compartilharam suas experiências e foram orientadas sobre a importância de desenvolver uma consciência coletiva, baseada com atitudes de empatia, cuidado e respeito, inquestionáveis para uma boa convivência na cidade.

No encerramento da intervenção cênica, os alunos receberam uma simbólica habilitação como pequeno condutor de veículos infantis (bicicletas, motoca, patinete, patins e skate), além de um material didático divertido do projeto.

O Circuito e Cidadania é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com patrocínio da Komedi e apoio da Prefeitura de Guarulhos. A iniciativa oferece atividades gratuitas e de classificação livre para o público infantil, em escolas públicas, centros culturais e instituições sem fins lucrativos.