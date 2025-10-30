Oficinas de automaquiagem e de penteado promovem o autocuidado de servidoras





Com objetivo de oferecer um momento descontraído de autocuidado e de valorização pessoal de suas funcionárias, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (30) as oficinas de automaquiagem e de penteado no auditório do Adamastor, no Macedo. As atividades que compuseram a Semana do Servidor 2025 foram coordenadas pela Secretaria de Gestão.

A oficina de automaquiagem foi comandada pela maquiadora profissional Kênia Soares, formada pelo Senac, que abordou a importância da rotina de autocuidado e do bem-estar pessoal, a preparação da pele, passo a passo na aplicação de produtos, dicas simples de maquiagem para o dia a dia e ainda tirou dúvidas das participantes.

A pedagoga Michelle Tamborini da Silva, servidora desde 2012, atua na Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos (Esap) como uma das tutoras do polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Embora goste de se maquiar, ela tem dificuldades em fazer a rotina diária de autocuidado e acredita que a maquiagem possibilita levantar o astral, valorizar a aparência e elevar a autoestima.

A Semana do Servidor é essencial, na visão de Michelle, por fortalecer o senso de pertencimento do funcionário, que muitas vezes não se sente parte da administração porque é uma instituição muito grande.

Já a oficina de penteado ficou a cargo da cabeleireira Keila Assis, que tem curso de graduação e é especialista em curvas. Ela deu dicas de corte, tipos de escova, como se pentear e cuidar dos cabelos cotidianamente.

Aos 62 anos, Sônia Gonçalves Vieira trabalha como operacional na Secretaria de Gestão. Ela amou tanto o resultado de seu cabelo, o qual ganhou cachos nas pontas durante a oficina, que irá substituir a foto de seu perfil no WhatsApp por uma com o penteado recente.