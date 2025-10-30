Semana do Servidor realiza palestra sobre protagonismo e autocuidado feminino





Como parte da programação da Semana do Servidor, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (29) a palestra Mulheres Protagonistas, ministrada pela terapeuta e mentora de mulheres Erika Oliveira, no auditório da Secretaria da Saúde. O encontro reuniu servidoras em um espaço de aprendizado, troca e valorização do serviço público, marcado por escuta sensível e reflexões profundas sobre força, autocuidado e autenticidade.

Com mais de dez anos de experiência em processos de transformação emocional e fortalecimento da autonomia feminina, Erika compartilhou vivências pessoais e convidou o público a olhar para suas próprias histórias. Ela destacou a importância de ouvir com atenção e se conectar com o próprio coração, ressaltando que todos compartilham dores e desafios semelhantes. Mostrando uma foto de quando era criança, contou de onde começou o peso de ser forte e refletiu sobre como muitas mulheres confundem sobrevivência com força.

Ao longo da palestra, a terapeuta explicou que ser protagonista significa escolher o que carregar e que amadurecer envolve olhar para o que ficou no passado e reconhecer as raízes invisíveis que moldam comportamentos e emoções. Ela citou cinco feridas emocionais (rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição) que impactam o comportamento adulto e os relacionamentos, e apontou que elas indicam caminhos de cura.

Erika ainda ressaltou que a proteção pode se transformar em prisão, usando a metáfora do barco que está seguro no porto, mas que foi feito para desbravar. Ela convidou as participantes a refletirem sobre quanto vivem apenas para se proteger, agradar, controlar, provar seu valor ou abrir caminho para outras pessoas, reforçando que sobreviver não é viver. Segundo ela, a mulher protagonista surge do encontro entre a dor que teve coragem de enfrentar e a vida que escolheu viver.

Em um dos momentos mais simbólicos, a terapeuta propôs um exercício de reconexão com a própria história e com a criança interior, reforçando que o protagonismo nasce da mulher que se acolhe, se reconhece e se permite recomeçar. Para ela, o verdadeiro amor-próprio é um ato de respeito, e o protagonismo está nas pequenas escolhas diárias, quando se aprende a dizer não, estabelecer limites e agir com presença. E lembrou que o escuro também é útero, é terra, é o lugar onde a vida começa.

Além da palestra, a Secretaria da Saúde ofereceu durante o dia sessões de quick massage aos servidores, promovendo momentos de relaxamento e cuidado com o bem-estar físico e emocional da equipe. Essas ações contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e acolhedor, refletindo positivamente na qualidade dos serviços prestados à população.