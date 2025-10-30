Prefeitura promove feira de adoção de cães e gatos na Vila Paraíso neste sábado





Neste sábado (1º), das 12h às 15h, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal promoverá mais uma edição do evento de adoção de cães e gatos rua Santa Elisabeth, 386, na Vila Paraíso. Todos os animais são castrados, vacinados e vermifugados.

Para adotar um pet é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação recente com foto e comprovante de residência. É também preciso responder a um questionário sobre as condições que serão oferecidas para garantir o bem-estar do animal. Para adoção de gatinhos é recomendável levar uma caixa de transporte para evitar fugas.

Serviço:

Feira de Ação de cães e gatos

Local: rua Santa Elisabeth, 386, Vila Paraíso

Data: 1º de novembro (sábado)

Horário: 12h às 15h