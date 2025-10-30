Saúde Toda Hora leva atendimento e prevenção a quatro UBSs neste sábado





Neste sábado (1º), o programa Saúde Toda Hora chega às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Itapegica, Belvedere, Santa Paula e Parque Jandaia, que estarão em funcionamento das 8h às 16h. A ação amplia o acesso da população aos serviços de atenção primária, oferecendo mais uma oportunidade de cuidado e prevenção aos sábados.

Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas e de enfermagem, vacinação, exames preventivos e ações educativas em referência às campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, que reforçam a importância da saúde do homem e da equidade racial. As equipes também realizarão aferição de pressão arterial, testes rápidos e atualização da caderneta de vacinação, além da coleta de exames como o Papanicolau.

Para garantir melhor organização dos atendimentos, as consultas e o exame Papanicolau devem ser agendados previamente na própria unidade de saúde ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Itapegica: avenida Rotary, 1.453, Vila Hermínia

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia