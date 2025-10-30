Prefeitura lança Agenda Oficial Unificada de Guarulhos contra o Racismo nesta sexta-feira





Em alusão ao Mês da Consciência Negra, a Subsecretaria da Igualdade Racial lançará nesta sexta-feira (31), às 18h, a Agenda Unificada Guarulhos contra o Racismo no auditório 8 do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A ideia é reunir informações sobre atividades que serão realizadas pelo poder público, instituições de ensino e entidades privadas com foco nas lutas, reflexões, ações e celebrações voltadas ao reconhecimento, valorização e fortalecimento.

Integrante da programação do Novembro Negro – o calendário de atividades gratuitas que a pasta realiza ao longo do mês visando a reflexão e a discussão sobre o racismo e a promoção da igualdade racial -, o evento terá a participação de lideranças do poder público, de entidades privadas e da sociedade civil organizada, as quais têm compromisso coletivo no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial.

A Subsecretaria da Igualdade Racial integra a Secretaria de Direitos Humanos.