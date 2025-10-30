Cata-Tralha atende Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz e Jardim Maria Dirce neste fim de semana

A tradicional Operação Cata-Tralha de recolhimento de materiais inservíveis, proporcionado pela Prefeitura de Guarulhos, vai abranger três regiões neste final de semana, contemplando um total de 261 vias, entre ruas, avenidas e vielas. No sábado (1º) os caminhões trafegarão pelo Jardim Presidente Dutra (parte alta), Parque São Luiz, Jardim Maria Dirce. Já no domingo (2) será a vez do Jardim Presidente Dutra (parte baixa).
Vinculada à Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade e responsável pelo serviço, a Subsecretaria de Gestão de Resíduos orienta os moradores dos endereços atendidos que os itens que desejam descartar devem ficar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Programação
01/11/2025 – Sábado
Jardim Presidente Dutra / Alta
Viela Abaiti, viela Alagoinhas, rua Almeida, praça Alvorada do Sul, viela Aneto Vale, viela Antas, viela Aporá, viela Aramari, viela Aropoti, praça Astorga, avenida Rio Real, viela Barras, rua Barro Preto, rua Cachoeira, viela Caio, rua Camamu, rua Camaçari, avenida Carmela Dutra, rua Catu, rua Chipre, viela Cipó, viela Clã, rua Conceição da Feira, rua Conde, rua Crateus, rua Crisópolis, rua Cruz das Almas, viela Curiúva, Passagem Dois, viela Dona Eliza, rua Dona Hermínia, viela Dona Rosa, rua Entre Rios, rua Esplanada, viela Estudante Cristian Nunes Mendes, rua Firmino, viela Flint, rua Floresta Azul, rua General Silva, rua Governador Mangabeira, viela Guapirama, viela Guatemala, rua Ibicui, viela Ilha, viela Irati, rua Itanagra, rua Itaparica, rua Itapicuru, rua Ituberá, viela Ivaí, viela Jaboti, rua Jaguaribe, rua Jandaíra, viela Japira, viela Lapa, viela Laredo, rua Lauro, viela Leópolis, rua Macambau, rua Maragogipe, rua Marau, rua Mata de São João, viela Matinhos, rua Monção, rua Morretes, rua Muniz Ferreira, rua Muritiba, viela Nasa, rua Nova Yorque, rua Olindina, viela Onça, avenida Papa João Paulo I, rua Parapinanga, viela Pernambuco, viela Pien, rua Pojuca, viela Reserva, rua Ribeira do Amparo, rua Ribeira do Pombal, avenida Rio Real, viela Rui, rua Sapeaçu, viela Saúde, rua Simões Filho, rua Sátiro Dias, rua Taperoa, rua Teodoro Sampaio, rua Terra Nova, viela Texas, rua Treze de Julho, Passagem Um, rua Valença, rua Yêmen, viela do Nego, viela dos Castorese viela África do Sul.
Cidade Parque São Luiz
Viela Anajás, viela Aveiro, rua Barreiro Grande, viela Batalha, viela Breves, rua Burgos, rua Cachoeira do Arari, rua Carlópolis, rua Centenário do Sul, viela Cocal, avenida Condeal, viela Faro, rua Florestópolis, rua Flórida, rua Guaraci, rua Ibiporã, viela Ipu, rua Itaguaje, rua Jaguapita, viela Marabá, viela Parnaíba, viela Poente, viela Portel, viela Prainha, viela Turuti e rua Uiraúna.
Jardim Maria Dirce
Rua Belmonte, rua Chuim, rua Coaraci, viela Ely, rua Fartura, viela Gandu, viela Gongogi, rua Handi, rua Ibirataí, viela Ilhéus, viela Ipiau, viela Itacape, rua Itajuíbe, rua Itamari, rua Itape, rua Itapitanga, rua João Alves da Silva, viela Limoeiro, rua Mascote, rua Nello Morganti, avenida Teolândia, rua Ubaitaba, rua Ubatã e viela Volga.
02/11/2025 – Domingo
Jardim Presidente Dutra / Baixa
Viela Aço, rua Bela Vista do Paraíso, avenida Belo Campo, rua Benito Mocerino, rua Beto, viela Bezerros, avenida Boa Nova, rua Caetano, rua Camocim, rua Candel, viela Ceará, viela Chaparral, viela Aiquara, rua Albino Antônio, viela Almadina, rua Alpes, viela Amorosa, rua Amélia Rodrigues, rua Anagé, rua Andorra, rua Anguerra, rua Aquilino Leonel Ferreira, rua Aratuibe, rua Augusto Hog, viela Confiança, rua Cravolândia, rua Dois, rua Dona Luzia, rua Francisca Luzanira Pinheiro Candéa, Via Iacu, viela Iapedi, rua Ichu, rua Iguaí, rua Interlagos, rua Ipacaetá, viela Ipacaetá, rua Ipirá, travessa Ipê, rua Irajuba, rua Irará, rua Itagi, viela Itagibá, rua Itagimirim, rua Itambé, rua Itaparantim, rua Itapo, rua Itaquara, rua Itiruçu, travessa Itiuba, viela Itiuba, rua Jaguaquara, rua Jeremoabo, rua Jiquiriçá, rua Jitaúna, rua Juazeiro, rua Justiniano Fernandes Vieira, viela Jô, rua Lafaiete Coutinho, rua Lauro de Freitas, rua Leontina Billachi Bassi, rua Macarani, viela Macurure, viela Madeira, viela Magé, rua Maracas, avenida Marginal do Rio Baquirivu, rua Maria Paula Motta, viela Marinho, rua Marinópolis, viela Marinópolis, rua Meira, rua Mutuipe, rua Nova Canaã, rua Nova Itarana, viela Nova, viela Oliveira, praça Orobo, rua Ouricangas, rua Paschoal Ricci, viela Pedra, rua Pedrão, rua Planaltino, rua Planalto, viela Porto, rua Queimadas, viela Quijingue, rua Retirolândia, viela Santa Adélia, rua Santa Luz, rua Santanópolis, viela Sapopemba, rua Serra Preta, rua Serrinha, Via Severino Félix da Silva, travessa Silva, Via Sonho, rua Svaa Evans, viela São Benedito, rua Tanquinho, rua Teofilândia, viela Tomazina, rua Três, viela Tucano, rua Valente, viela Vito, rua Vitória da Conquista, viela Vitória da Conquista, rua Víctor Barbosa, rua Waldemar de Paula Ferreira e rua Água Fria.