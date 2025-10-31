Casas da Mulher oferecem oficinas gratuitas de panetone, crochê e artesanato em gesso

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres divulgou nesta sexta-feira (31) a programação de atividades gratuitas previstas nas Casas da Mulher Clara Maria a partir desta segunda-feira (3) até sexta-feira (7). Oficinas de panetone, bolsa de crochê, artesanato em gesso, roda de conversa O Principe que Criei (reflexão sobre relacionamentos afetivos), além de aulas de ioga para mulheres já inscritas. Ainda há vagas em algumas atividades e interessadas podem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.
Equipamentos da Prefeitura de Guarulhos localizadas em várias regiões, as Casas da Mulher Clara Maria promovem ações gratuitas visando ao acolhimento, elevação da autoestima, geração de renda, autonomia da mulher, promoção da igualdade de gênero, inclusão digital e bem-estar.
Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Programação:
3/11 (2ª feira)
8h30 – Oficina de panetone – Casa da Mulher Vila Galvão
14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Bom Clima
4/11 (3ª feira)
14h – Oficina de artesanato em gesso – Casa da Mulher Bom Clima
14h – Oficina de bolsa de crochê – Casa da Mulher Bom Clima (reposição de aula)
5/11 (4ª feira)
8h30 – Roda de conversa O Príncipe que Criei (sobre relacionamentos afetivos) – Casa da Mulher Pimentas
14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge
14h30 – Aula de Yoga – Casa da Mulher Bom Clima
6/11 (5ª feira)
14h – Oficina de artesanato em gesso – Casa da Mulher Haroldo Veloso
14h – Oficina de bolsas de crochê – Casa da Mulher Pimentas
7/11 (6ª feira)
14h – Oficina de bolsa de crochê – Casa da Mulher Vila Galvão