Atletismo, damas, dança e tênis de mesa de Guarulhos se destacam nos Jogos da Melhor Idade





A delegação de Guarulhos encerrou a participação na fase estadual da 27ª edição dos Jogos da melhor Idade (Jomi), que aconteceu em São João da Boa Vista. A cidade foi representada em sete modalidades e 28 atletas e ficou na 13ª posição, sendo a melhor classificação de Guarulhos no pós-pandemia. A competição reuniu 198 cidades.

No atletismo, categoria F 500m, Luiza Pires da Silva foi vice-campeã. Nas damas, Ana Maria de Carvalho Andrade também foi ouro. Também no atletismo, categoria D 800m, Maria de Fatima Silva ficou com a bronze. Na dança de salão, categoria C, Alberto dos Santos Barros e Lydia Barnabe Favero garantiram o terceiro lugar. No tênis de mesa, categoria B, Hifumi Kai ficou em primeiro lugar.

No atletismo feminino geral Guarulhos ficou em 4º lugar, enquanto no atletismo masculino em 41º. A dança de salão (C) terminou em 3º, a natação feminina e o vôlei feminino +70 ficaram sem classificação. Já o tênis de mesa masculino (B) foi campeão, assim como a equipe de damas feminino e o dominó masculino acabou em 7º lugar.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comemorou as conquistas. “Estamos muito orgulhosos com o desempenho e dedicação de todos os atletas e técnicos que elevaram o nome da cidade durante a competição. Vamos trabalhar ainda mais para garantir suporte e proporcionar crescimento para o esporte guarulhense.”