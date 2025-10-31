Guarulhos fortalece ações contra sífilis em evento no CEU Continental





A Secretaria de Saúde de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (30), no CEU Continental, um importante evento alusivo ao Outubro Verde, mês de enfrentamento à sífilis e sífilis congênita. A ação reuniu 93 gestores e profissionais da rede para discutir o cenário municipal e estadual da doença, reforçando o compromisso da cidade com a prevenção e o controle dessas infecções.

O encontro, organizado pelo Departamento de Vigilância em Saúde e pelo Programa IST/Aids e Hepatites Virais, teve como foco o problema de saúde pública que a sífilis e a sífilis congênita representam.

A mesa de abertura contou com a participação de Ana Carolina Aguiar de Carvalho, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde; Silvia Ferreira de Souza, representante do Departamento de Atenção à Saúde; Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, diretor-técnico do Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria; Dra. Silvia Stefano Nitrini, coordenadora médica Infectologista da UTI neonatal do Hospital Geral de Guarulhos e Dra. Denise Brandão de Assis, médica infectologista do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, que enfatizaram a importância do combate à sífilis no município.

A parte técnica incluiu apresentações muito esclarecedoras. A enfermeira Ângela Tayra falou sobre a meta de eliminar a transmissão de doenças como HIV e sífilis da mãe para o bebê, além de apresentar o cenário da doença no estado. Em seguida, Marina Nairismagi Alves, coordenadora municipal, mostrou como está a situação em Guarulhos e quais são os planos e estratégias da cidade para frear o avanço da sífilis.

Os dados apresentados durante o evento destacam a urgência do tema, em 2025 o município já notificou 1.039 casos de sífilis adquirida, 687 de sífilis em gestante e 165 de sífilis congênita, números que impulsionam o fortalecimento das ações.

O enfrentamento da doença é multifatorial e se baseia no rastreamento de ISTs na população, na testagem da gestante em todos os trimestres do pré-natal e no parto, na testagem e tratamento das parcerias sexuais e no incentivo ao uso de preservativos, aliados a investimentos em promoção e prevenção de saúde.