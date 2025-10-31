Alunos da EJA marcam presença na final dos jogos escolares





A participação de jovens e adultos estudantes da modalidade EJA das escolas da Prefeitura de Guarulhos nos últimos dias 29 e 30 de outubro encerra definitivamente a 12ª edição dos Jogos Escolares Municipais. Desde que o JEM 2025 teve início, há cerca de dois meses, o envolvimento dos educandos da EJA deixou marcas emblemáticas e demonstrações de atitudes cooperativas e solidárias.

Tanto no CEU Rosa de França quanto no CEU Pimentas, as turmas esbanjaram espírito de equipe e muita energia nas modalidades Damas, Xadrez e Resgate, demonstrando que entre a brincadeira e a diversão, ainda há espaço para aprender estratégias, interagir com os colegas, torcer por um ideal e buscar a vitória, mesmo que seja a de participar ativamente de um momento único, inesquecível para muitos alunos.

Para o coordenador de programas educacionais da Secretaria de Educação, Leonardo Geronazzo, a participação dos alunos da EJA no JEM tem relação com a qualidade de vida, aspecto que se constrói através de hábitos saudáveis, atividade física e socialização, aplicável a todas as idades, incluindo os adultos. Neste cenário, a escola, especialmente por meio das aulas de Educação Física, desempenha papel fundamental para introduzir essas experiências, como a práticas de esportes coletivos, às quais muitos não teriam contato de outra forma.

A aluna do ciclo II Aline Valéria da Silva Souza, de 30 anos, aguardava ansiosa a rodada das partidas para colocar em prática tudo o que sabe sobre o Dominó. Para ela, a oportunidade de jogar é incrível, ela dizia estar muito feliz em ter voltado a estudar e que, com os jogos, tem aprendido muito mais que ler e escrever. Seu colega de turma, o jovem William Hatima da Silva, 33, também estava empolgado e agitava a torcida a cada ponto marcado por sua escola. Em quadra, o aluno Antonio Pereira, 64, mostrou aos mais jovens que a agilidade decorrente da experiência e do tempo de vida torna-se ainda maior quando toda a equipe está focada em um objetivo comum.

Em sua 12ª edição, os Jogos Escolares Municipais fomentaram o intercâmbio sociocultural entre os educandos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da EJA, a partir do tema “Os jogos como cultura, corpo e movimento”, desenvolvendo competências como cooperação, respeito e consciência corporal.