Biblioteca Monteiro Lobato recebe workshop gratuito de bateria na próxima terça-feira





Na próxima terça-feira (4), o auditório da Biblioteca Monteiro Lobato receberá um workshop gratuito sobre bateria, ministrado por Nathã Caetano, que abordará as diferenças entre baterista acompanhador e o solista. Na ocasião, o músico irá tocar quatro composições e discorrer sobre as técnicas aplicadas em cada uma delas.

O evento marca a formatura de Nathã, que é aluno do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos desde 2017 e que se torna agora especialista em bateria. Além disso, ele também atua como professor particular do instrumento.

Aberto ao público, a participação no workshop vale carimbo de presença para os alunos do conservatório.

Serviço

Workshop de Bateria – Nathã Caetano Justino

4 de novembro às 20h

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato | Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Gratuito: Os ingressos serão distribuídos a partir das 19h