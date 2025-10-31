Semana Lixo Zero atinge público de mais de 4.700 pessoas





A Prefeitura de Guarulhos promoveu de 17 e 26 de outubro a Semana Lixo Zero, com o objetivo de disseminar a proposta de melhorar o mundo agindo localmente, por meio de atitudes corretas e construtivas em relação ao descarte de resíduos de toda natureza. A iniciativa proporcionou mais de 90 ações distribuídas pela cidade, mobilizando 341 voluntários e envolvendo mais de 4.700 participantes.

Idealizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o evento foi coordenado por Giorge Santos e pela embaixadora Lixo Zero Guarulhos, Celi Pereira, contando com a parceria das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; do Verde, Clima e Sustentabilidade; e de Mobilidade Urbana.

Ao longo dos dez dias foram realizadas palestras, oficinas, exposição de trabalhos feitos com material reciclável e exibição de documentários, além das atividades educativas direcionadas aos pequenos, a quem os organizadores destinaram especial atenção, visando a construção de um futuro mais limpo e sustentável.

A organização do evento estima ter obtido até 4 milhões de visualizações das mensagens da campanha veiculadas em ônibus e até 8 milhões de pessoas impactadas pelos painéis informativos, além do engajamento gerado pelas 71.500 visualizações dos posts divulgados no Instagram.