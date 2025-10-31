Guarulhos fortalece atendimento de urgência e implementa Protocolo Municipal de AVC





Em um esforço contínuo para aprimorar o cuidado de urgência, Guarulhos realizou nesta sexta-feira (31) a Jornada do AVC, que resultou na implementação do seu novo Protocolo Municipal, visando reduzir de forma expressiva a mortalidade e as sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O evento de capacitação e sensibilização foi realizado no auditório do Adamastor, no Macedo. A iniciativa é estratégica e visa a estruturação, criação de fluxo e capacitação de todas as unidades de saúde municipais, padronizando o cuidado com o paciente.

Em um cenário onde o AVC se mantém como uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, e a principal causa de incapacidade adquirida, o foco é na conscientização da população e, principalmente, na agilidade da rede de saúde. O desafio é garantir o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, a rapidez no atendimento, o tratamento correto para cada caso e o acompanhamento posterior do paciente.

O encontro destacou a importância de todos os profissionais de saúde para identificar rapidamente a pessoa com sinais e sintomas de AVC, garantindo melhores chances de sobrevida e qualidade de vida. A jornada contou com a participação de referências como o Dr. Octávio Pontes, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do HCFMRP-USP, a enfermeira Vivian Franchi, da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, e Pamela Godoy, da MSL Boehringer Ingelheim, reforçando o compromisso de Guarulhos com a excelência no cuidado neurológico.