Clube do Violão anima público com apresentação de final de ano no Teatro Adamastor





Trinta e um alunos do curso de violão do Conservatório Municipal de Guarulhos se apresentaram na noite de quinta-feira (30) no Teatro Adamastor. O grupo, denominado Clube do Violão, é formado por crianças, adultos e idosos estudantes da instituição e atraiu mais de 200 pessoas ao teatro.

A apresentação celebra o encerramento do ano letivo do grupo e apresenta ao público todo o ensinamento, prático e teórico, adquirido em sala de aula com o professor Vitor Castellano. O repertório transitou entre composições da música popular brasileira como Luiz Gonzaga, passando por música clássica, com Vivaldi, chegando ao rock com Beatles e incluindo até mesmo música flamenca.

O Clube do Violão é destinado à comunidade em geral, com participação de público de diferentes idades e em diversos níveis de iniciação. Com duração de um ano, o objetivo é transmitir aos alunos conhecimentos como leitura de partituras, técnicas e práticas de repertórios variados.

Agenda de eventos

Os demais grupos musicais formados por alunos e professores do Conservatório Municipal de Artes seguem realizando as apresentações de final de ano em novembro e dezembro. Todos os eventos são gratuitos e é possível conferir a agenda no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.