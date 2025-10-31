Palestra desmistifica crenças sobre alimentação e oferece orientações práticas aos servidores





Você sabia que com pequenas mudanças no seu cardápio diário você pode transformar sua rotina e garantir hábitos alimentares mais saudáveis? Em continuidade às ações da Semana da Alimentação, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria de Educação, em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas (DGPE), ofereceu nessa quarta (29) e quinta-feira (30) a palestra “Alimentação descomplicada para o dia a dia”, desenvolvida especialmente para os servidores da pasta.

Elaborado pela equipe técnica de nutrição do DAE, o conteúdo da palestra foi planejado considerando a rotina de trabalho e as opções alimentares que favorecem escolhas mais saudáveis. A palestra tomou como base também os resultados da avaliação nutricional realizada entre os dias 20 e 24, dados que demonstram a porcentagem de servidores dentro e fora da faixa de peso adequado, reforçando a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável.

Os dados, baseados na classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) de 236 participantes, revelaram que 22,9% estão dentro do peso adequado e 77,1% estão fora do peso. Desse total, 35,2% são casos de obesidade, 41,5% estão com sobrepeso ou excesso de peso, 22,9% tem peso adequado e 0,4% apresentam baixo peso.

Muito mais que desmistificar crenças sobre alimentação e oferecer orientações práticas, a palestra abordou temas essenciais, como os alimentos “coringas” para se ter em casa, deu dicas de economia e organização alimentar, tratou da composição de refeições equilibradas com alimentos simples do dia a dia, ofereceu boas opções ao comer fora e sugestões de lanches práticos, além de orientações sobre como direcionar o algoritmo das redes sociais para favorecer hábitos saudáveis.

Semana da Alimentação 2025

Entre os dias 20 e 24 de outubro, os servidores da SE participaram da Semana da Alimentação 2025, programação com uma série de atividades diárias, idealizadas para promover a saúde alimentar e bem-estar geral.

Munidos do passaporte da alimentação, os servidores receberam carimbos e brindes a cada atividade interativa cumprida: um quiz sobre alimentos, que promoveu conhecimentos de forma leve e descontraída, uma atividade sensorial olfativa, que explorou aromas e propriedades dos alimentos, e um desafio voltado à reflexão e à prática de pequenas mudanças no cotidiano.

Os servidores também passaram por avaliação nutricional, importante para gerar um perfil nutricional do grupo, identificando possíveis problemas e soluções. Durante a avaliação, o nutricionista coletou dados como peso, altura, circunferência da cintura e panturrilha. Além disso, eles também foram orientados por meio do material “Top 6 hábitos que valem ouro”.