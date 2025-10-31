Guarupass e o transporte intermunicipal são a espinha dorsal da mobilidade entre Guarulhos e São Paulo





O sistema de transporte público que conecta Guarulhos e São Paulo desempenha um papel estratégico e vital na mobilidade urbana, assim como a Guarupass, que garante o acesso ao transporte público. Essa conexão é essencial para milhões de cidadãos que transitam diariamente entre as duas cidades, seja por motivos de trabalho, estudo, convivência familiar ou lazer, garantindo a fluidez da rotina metropolitana.

Esse fluxo contínuo entre as duas cidades é importante para a economia e o dia a dia da população. Com uma solução rápida, econômica e sustentável, a rede integrada de ônibus, trens e metrôs se consolida como a espinha dorsal para quem precisa transitar diariamente entre a Grande São Paulo, considerada uma das maiores regiões do país, ultrapassando os 20 milhões de habitantes.

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) projeta que cerca de 100 mil passageiros por dia circularão pelos sistemas de transporte de Guarulhos e São Paulo, após a conclusão do Corredor Metropolitano que criará uma ligação direta com a zona norte da capital. O uso do transporte público entre Guarulhos e São Paulo também contribui diretamente para a redução do trânsito nas rodovias, um benefício imediato para toda a população da Grande São Paulo.

Além disso, a eficiência do sistema reflete na economia de tempo para o usuário, já que a circulação por corredores exclusivos garante que os ônibus otimizem o tempo de viagem, tornando o deslocamento mais previsível. Essa escolha inteligente não só diminui a emissão de poluentes, promovendo um futuro mais sustentável, mas também melhora a qualidade de vida com deslocamentos mais tranquilos, organizados e financeiramente mais vantajosos que o custo do veículo particular.

Sobre a importância desse sistema, o Diretor Executivo da Guarupass, Márcio Pacheco, afirma: “Estamos comprometidos em gerir um sistema de bilhetagem que mantenha essa conexão fluida e eficiente, apoiando o desenvolvimento de Guarulhos e da capital paulista”.

Em Guarulhos, terminais como Taboão, São João e Cecap funcionam como hubs de mobilidade, conectando diferentes linhas de ônibus a estações de metrô e trem em São Paulo, permitindo uma transição ágil entre os modais. Além de beneficiar os residentes, a conexão aprimora a experiência de turistas e visitantes que chegam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e conseguem acessar os principais pontos turísticos da capital.

O GRU registrou 43,6 milhões de passageiros ao longo de 2024. “A integração via transporte coletivo intermunicipal se torna ainda mais estratégica para conectar visitantes ao centro de São Paulo”, finaliza Pacheco, reforçando que o futuro Corredor Metropolitano é a peça-chave para absorver esse crescente fluxo e garantir uma porta de entrada fluida e moderna para a Região Metropolitana.