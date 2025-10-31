Palestra orienta servidores a planejar e otimizar o tempo





Cerca de 60 servidores de várias secretarias municipais participaram nesta quinta-feira (30) da palestra Gestão do Tempo com Propósito, ministrada pelo diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão, Eduardo Lucena, no auditório do Adamastor. A iniciativa faz parte da programação da Semana do Servidor 2025, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, que ofereceu diversas atividades gratuitas com foco no bem-estar, desenvolvimento profissional e valorização de seus funcionários.

Gerenciar o tempo é um processo de planejamento e de execução do controle consciente sobre a quantidade de tempo gasta em atividades importantes da vida cotidiana como, por exemplo, a família, trabalho, formação (cursos) e religião (ou atividade social ou física). É dividir o tempo conforme o sentido da vida

De acordo com Lucena, que é bacharel em Administração e mestre em Gestão e Desenvolvimento, deve-se pensar quais os propósitos de cada atividade e o quanto se está investindo de tempo com foco na produtividade.

A partir dessa análise, segundo o especialista, deve-se rever as urgências, prioridades, tendências e ajustar a quantidade de tempo para conseguir lidar com as demandas diárias e não desperdiçar o tempo.

Durante o encontro, os funcionários públicos foram convidados a fazer um exercício prático de reflexão sobre suas pendências e aplicar os critérios de priorização para racionalizar o tempo, com vistas a tornar-se eficiente e produtivo.