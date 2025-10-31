Prefeitura e concessionárias reforçam serviço de ônibus no feriado de Finados





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), solicitou às concessionárias do transporte público municipal que reforcem o monitoramento operacional, bem como a frota de veículos que atendem os cemitérios municipais neste sábado (1) e domingo (2), feriado de Finados.

A orientação tem por objetivo garantir a regularidade, pontualidade, segurança e tranquilidade dos munícipes durante a visita a um dos quatro cemitérios da cidade: Campo Santo (Vila Rio de Janeiro), Nossa Senhora de Bonsucesso (Bonsucesso), São Judas Tadeu (Picanço) e São João Batista (Centro).

As empresas de ônibus também foram orientadas a priorizar o atendimento durante o período de maior movimento nos cemitérios.

Orientação e Fiscalização

Os agentes de transporte e trânsito, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), atuarão na orientação e fiscalização. As equipes foram instruídas a garantir a segurança e a fluidez do tráfego de veículos nas vias que dão acesso aos cemitérios.