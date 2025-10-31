Paranapiacaba comemora Halloween em novembro com música, gastronomia e diversão

Paranapiacaba receberá nos dois próximos finais de semana o Novem’Beer Halloween, evento que mistura a temática do Dia das Bruxas com muita música, gastronomia e diversão. O evento será realizado nos dias 1º, 2, 8 e 9, na parte baixa da vila ferroviária.



Aos sábados a programação começa às 10h e segue até as 21h, e aos domingos as atrações vão das 10h às 20h. Personalidades icônicas vestidas a caráter e vários monstros vão circular pelas vias e construções históricas instaladas nas principais vias da Vila, entre a densa neblina e uma atmosfera cercada de mistério e magia.



Entre as atrações estão a Casa do Terror, um parque de diversões que terá brinquedos infláveis, área kids, feira de artesanato e tenda de maquiagem temática em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul.



O espaço gastronômico contará com food trucks, barracas e o comércio local. As opções de alimentação vão desde lanches, salgados e doces tradicionais, comida vegetariana e vegana e até produtos sem glúten e lactose. Para quem aprecia bebidas, são mais de 10 marcas de cervejas artesanais com sabores inspirados no Halloween.



Já a programação musical terá como atração Marcão Britto & Thiago Castanho, fundadores da banda Charlie Brown Jr. que fazem a apresentação da turnê especial de 30 anos do grupo. O show deles será no dia 8 (sábado), às 19h. Haverá ainda rock nacional e internacional, reggae, covers variados e tributos a Rita Lee, Motörhead, Raul Seixas, The Smiths e Morrissey. O encerramento será no dia 9 (domingo) com a banda Planta & Raiz, a partir das 18h.



“A fantasia e o misticismo de Paranapiacaba formam uma dupla perfeita para esta festa tão tradicional do calendário brasileiro e mundial, que começou como uma celebração cristã e se transformou na alegria da criançada com suas doçuras ou travessuras. O evento é para todos se divertirem”, afirma o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.



A entrada para o Novem’Beer Halloween é gratuita, mas quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André.



“O público vai encontrar um evento seguro e cheio de surpresas, que movimenta o turismo local e valoriza os empreendedores da região. É uma oportunidade de conhecer Paranapiacaba de um jeito diferente, com muita diversão e solidariedade”, complementa a organizadora Cinthia Coelho do Amaral.



Programação musical

1º/11 – Sábado

12h – Frutto Proibido (Tributo a Rita Lee)

14h – Workaholics (Covers variados)

16h30 – Dragonheart (Tributo a Motörhead)

19h – Neon 80 (Clássicos dos anos 80)



2/11 – Domingo

12h – Rockixe (Tributo a Raul Seixas)

14h – Honey Nuts (Covers variados)

16h – Moonwhisper (Covers femininos)

18h – Bigmouth (Tributo a The Smiths e Morrissey)



8/11 – Sábado

13h – NoKaos (ska/rock autoral)

16h – Tren (Sucessos do rock nacional)

19h – CBJR – Marcão Britto & Thiago Castanho (Turnê especial Charlie Brown Jr. 30 anos)



9/11 – Domingo

13h – Os Procurados (Covers de rock nacional e internacional)

15h30 – Mato Seco (roots rock reggae)

18h – Planta & Raiz (reggae)



Serviço

Novem’Beer Halloween 2025

Dias 1º, 2, 8 e 9 de novembro | sábados, das 10h às 21h | domingos, das 10h às 20h

Local: Parte baixa de Paranapiacaba

Entrada gratuita (sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível)

Informações: @eventosparanapiacabaoficial

Estacionamento com translado incluso

Para oferecer mais comodidade aos visitantes, teremos estacionamento com valores acessíveis e translado incluso até a vila:

Carro: R$ 50 – Moto: R$ 25 – Van: R$ 100 – Ônibus: R$ 150 (mediante cadastramento prévio obrigatório)

O cadastramento de ônibus deve ser feito diretamente no link disponível na bio do Instagram oficial: @eventosparanapiacabaoficial

