Casal é flagrado com produtos roubados após assalto a loja em Guarulhos

Um casal foi preso na noite de quinta-feira (30) após assaltar uma loja de conveniência na Rua João Zacarias, em Guarulhos (SP). A dupla foi detida por policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que realizavam buscas na região logo após o crime.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que os assaltantes usaram uma arma de fogo de cor preta durante a ação. Durante o patrulhamento, os agentes encontraram um casal com as mesmas características descritas e realizaram a abordagem. Na cintura do homem, foi localizado um simulacro de arma de fogo, e dentro de uma mochila que estava com eles, diversos itens roubados, como cigarros, chocolates e dinheiro.



Após a apreensão dos produtos e do simulacro, o casal foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permanecerá à disposição da Justiça para as devidas providências legais.