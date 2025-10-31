Zizi Possi e o Novo Baile do Simonal são atrações gratuitas no Summit Agenda SP + Verde





Não é só a sustentabilidade e a economia verde que devem brilhar durante os dois dias de debates do Summit Agenda SP + Verde, evento internacional pré-COP30 que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

A programação do evento promete muita música e dança com artistas como Zizi Possi, Simoninha e Max de Castro, em homenagem a Wilson Simonal, Coral indígena, coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Raízes do Hip Hop, entre outros.

Veja programação abaixo:

Dia 4 de novembro — dança, vozes e emoção

No dia da abertura, o grupo “Raízes do Hip-Hop” mergulha nas origens das danças urbanas, revelando a linguagem de resistência e coletividade — um manifesto vivo da cultura hip-hop.

Na sequência, o Coral Heliópolis, do Instituto Baccarelli, envolve o público com um repertório que transita entre o popular e o erudito.

A noite do primeiro dia é encerrada com a cantora Zizi Possi, que apresenta o show “Choro das Águas”, onde reflete a solidariedade diante das tragédias causadas pelas mudanças climáticas.

Dia 5 de novembro — ancestralidade e renascimento

No segundo dia, o Coral Indígena do Projeto Nhandé Pame – Nós Todos, que valoriza a musicalidade dos povos originários, se apresenta ao lado de um quarteto de cordas, piano e a cantora lírica Carmen Monarcha, com arranjos originais criados pelos compositores das músicas e unindo as duas culturas, como símbolo da união entre os povos.

Encerrando o festival, “O Novo Baile do Simonal”, show vibrante comandado por Simoninha e Max de Castro, homenageia Wilson Simonal e revive sucessos como “País Tropical”, “Nem Vem que Não Tem” e “Terezinha”, em um espetáculo que resgata a energia e a alegria dos festivais das décadas de 1960 e 1970.

Confira programação completa:

Palco Principal

04/11 (segunda-feira)

• 16h – “Raízes do Hip-Hop” – Fábrica de Cultura Parque Belém

• 18h30 – Coro Heliópolis – Instituto Baccarelli

• 20h – “Choro das Águas” – Zizi Possi

05/11 (terça-feira)

• 9h – Coral Indígena Nhandé Pame – Nós Todos

• 10h15 às 11h45 – Entrega dos Prêmios SP Carbono Zero e Olho na COP 30

• 18h30 – Coro da Osesp

• 20h – O Novo Baile do Simonal

Exposição Fotográfica Agenda SP + Verde: Olhares sobre a Mata Atlântica – MIS + Casa das Rosas

Data: 4 e 5 de novembro de 2025

Hora: 9h às 18h

Local: espaço expositivo do Parque Villa-Lobos (disponível durante todo o evento)

Sobre o evento

O Summit Agenda SP+Verde é um evento pré-COP realizado pelo Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e USP. As discussões são organizadas em quatro eixos temáticos: Finanças Verdes; Resiliência e o Futuro das Cidades; Justiça Climática e Sociobiodiversidade; e Transição Energética e Descarbonização. Uma trilha de economia circular percorrerá todos os palcos e se estenderá ao Hub da Circularidade, oferecendo vivências, workshops e experiências sob curadoria do Movimento Circular. Na área de inovação, universidades, institutos e distritos tecnológicos debaterão o papel da pesquisa e da tecnologia na transformação climática de São Paulo. No palco principal, a economia verde será o centro do debate, com a presença de lideranças políticas e convidados especiais. Rodada de negócios internacional vai reunir cerca de 70 empresas de oito países.

Além dos debates, o Summit Agenda SP + Verde oferece experiências práticas e culturais: são 20 workshops de gastronomia sustentável e circularidade, apresentações artísticas do coro da OSESP e Baccarelli, coral indígena, shows de Zizi Possi, Grupo Street Dance e Baile do Simonal. Visitas guiadas a cases de economia verde e turismo sustentável também estão disponíveis. A programação diversa e inclusiva promove conexão, integração e engajamento, consolidando São Paulo como referência internacional em economia verde e sustentabilidade.

O Summit Agenda SP+Verde é resultado de uma ampla mobilização pelo desenvolvimento sustentável, com patrocínio de Cosan, Comgas, Edge, Rumo, Sabesp, Itaú, Amazon, Votorantim Cimentos, EcoUrbis, Solvi, Loga, Motiva, EDP, Veolia, CPFL Energia, Metrô, Stellantis, Ecovias, Toyota, JHSF, Tetra Park, Aena Scania, Astrazenica, Weq e Bracell; e apoio institucional da Fiesp, Senai, Única, Aesabesp, Abrainc, Secovi-SP, Associação Comercial de São Paulo, Pateo 76, Abiogás, SP Águas, Cetesb, DER-SP, Fundação Florestal, Arsesp, SPtrans, Prefeitura de Campinas, B3, The Nature Conservancy, Cebds, Pacto Global, SOS Mata Atlântica, Movimento Circular, União BR, Circular Brain, CET-SP, Dia da Terra, Instituto de Conservação Costeira, Inovaclima, IPT, Zeros, Ideia Sustentável, Kearney, Instituto Baccarelli, Zero Summit, Parque Villa-Lobos, NEOOH, Global Renewables Alliance (GRA) e Research Centre for Greenhouse Gas Innovation (RCGI).

Serviço: Summit Agenda SP+Verde

Data: 4 e 5 de novembro de 2025

Horário: Das 9h às 21h

Onde: Parque Villa-Lobos (entrada principal), São Paulo — SP

Entrada gratuita



Programação completa, retirada de ingressos e inscrições para visitas guiadas em: www.agendaspmaisverde.org.br