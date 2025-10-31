Programação cultural em SP em maratona de filmes de terror, contação de histórias e mais





Entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro, a Agenda Viva SP reúne uma seleção de eventos que marcam a celebração do Halloween com muita cultura, ciência e diversão. O MIS recebe a maratona Bloodsucker Halloween, com filmes sobre vampiros e pocket show musical. A programação especial também inclui o filme “Os Outros” no projeto Cinema Científico do Instituto Principia e uma contação de histórias de terror com Daniel Pires na Fábrica de Cultura Belém.

O Museu das Culturas Indígenas também entra no clima com o evento Histórias Assustadoras Indígenas, que reúne narrativas ancestrais em torno da fogueira. Já o Museu Catavento inaugura a mostra Universo dos Astronautas, com itens cedidos pela NASA e experiências imersivas sobre a exploração espacial.

A programação na capital inclui ainda o Sábado Literário do CULTSP PRO, no Edifício Oswald de Andrade, com oficinas, bate-papos e performances, e as Matinais da Sala São Paulo, com a Orquestra Jovem Tom Jobim apresentando um repertório dedicado ao piano brasileiro. No teatro, a peça Um Dia Muito Especial, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, retrata uma amizade improvável em meio ao regime fascista na Itália.

No interior, o destaque vai para o Concerto da Orquestra Sinfônica do GURI de Jundiaí, com obras de Tchaikovsky, Brahms, Piazzolla e Martinho da Vila, e para a exposição Asas da Mantiqueira, no Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, que convida o público a descobrir as aves da Serra e refletir sobre a preservação ambiental.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições a divulgarem seus eventos gratuitos em todo o Estado: https://agendavivasp.com.br

MIS apresenta maratona vampiresca na madrugada de Halloween

Onde? MIS – Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo).

MIS – Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo). Quando? 31 de outubro, sexta-feira, a partir das 23h.

O Cine Phenomena e o MIS celebram o Halloween com a maratona “Bloodsucker Halloween”, com exibição de três filmes cultuados, sorteios de brindes e pocket show da banda Synth Shivers. A seleção inclui “Quando chega a escuridão”, “Byzantium: uma vida eterna” e o clássico “Dança dos vampiros”, de Roman Polanski.

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), disponíveis na plataforma Megapass e na bilheteria do MIS.

Classificação: 14 e 16 anos, conforme o filme.

Mais informações.

Contos de terror com Daniel Pires na Fábrica de Cultura Belém

Onde? Fábrica de Cultura Parque Belém (Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo).

Fábrica de Cultura Parque Belém (Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo). Quando? 31 de outubro, sexta-feira, das 14h30 às 15h30.

O influenciador de terror Daniel Pires conduz uma atividade especial com histórias assustadoras e lendas brasileiras, em celebração ao Halloween.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Histórias assustadoras indígenas ganham voz no Halloween do Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas (Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo).

Museu das Culturas Indígenas (Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo). Quando? 30 de outubro de 2025, quinta-feira, das 19h às 20h.

O MCI promove a segunda edição da contação de histórias “Histórias Assustadoras Indígenas”, uma noite em torno da fogueira para ouvir narrativas ancestrais conduzidas por Maria Lídia e José Pankararu. Inspiradas em seres míticos como Curupira, Anhangá e Matinta Perera, as histórias revelam a sabedoria dos povos originários e sua relação espiritual com a natureza.

Entrada Gratuita (retirada de ingressos no site).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Museu Catavento apresenta a exposição “Universo dos Astronautas”

Onde? Museu Catavento (Av. Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo).

Museu Catavento (Av. Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo). Quando? de 4 de novembro à 1 de fevereiro de 2026

A nova exposição temporária “Universo dos Astronautas” propõe uma jornada fascinante pelas conquistas humanas além da Terra. Com recursos visuais envolventes e linguagem acessível, a mostra destaca as etapas históricas das viagens espaciais e a carreira dos astronautas, revelando curiosidades sobre a vida em gravidade zero, alimentação e treinamentos. Personagens como Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova e Neil Armstrong ilustram o legado e o futuro da exploração espacial.

R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada). Gratuito às terças-feiras.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Concerto do GURI de Jundiaí reúne clássicos e ritmos brasileiros

Onde? UNIP Jundiaí (Av. Armando Giassetti, 577 – Vila Hortolândia, Jundiaí).

UNIP Jundiaí (Av. Armando Giassetti, 577 – Vila Hortolândia, Jundiaí). Quando? 1º de novembro, sábado, das 10h às 11h.

A Orquestra Sinfônica do GURI de Jundiaí se apresenta sob regência de Paulo Galvão, com obras de Tchaikovsky, Brahms, Piazzolla e Martinho da Vila. O concerto conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí, patrocínio de Tauste e Adufértil e realização da Santa Marcelina Cultura.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra Jovem Tom Jobim apresenta repertório brasileiro nas Matinais da Sala São Paulo

Onde? Sala São Paulo – Complexo Cultural Júlio Prestes (Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo).

Sala São Paulo – Complexo Cultural Júlio Prestes (Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo). Quando? 2 de novembro de 2025, domingo, das 10h50 às 12h.

Sob regência de Tiago Costa e Nelson Ayres, a Orquestra Jovem Tom Jobim recebe o pianista Paulo Braga nas Matinais da Sala São Paulo. O concerto gratuito reúne obras de grandes nomes da música brasileira, como Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Tânia Maria, Laércio de Freitas, Johnny Alf e Chiquinha Gonzaga.

Entrada Gratuita (retirada de ingressos a partir da segunda-feira anterior, às 12h, pelo site da Sala São Paulo).

Classificação: Livre.

Mais informações.

CULTSP PRO realiza Sábado Literário no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Complexo Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo).

Complexo Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo). Quando? 1º de novembro de 2025, sábado, das 13h30 às 19h.

O programa CULTSP PRO promove mais uma edição do Sábado Literário, com bate-papos, oficinas e performances que celebram a criação e a palavra. A programação conta com a escritora Carol Rodrigues, o artista Bruno O., a poeta Jeanne Callegari e a compositora Anna Vis, além de atividades de encadernação artesanal, sarau e intervenção poética.

Entrada Gratuita.

Classificação: 16 anos.

Peça “Um Dia Muito Especial” aborda amizade e liberdade em tempos de intolerância

Onde? Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo).

Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo). Quando? De 17 de outubro a 30 de novembro de 2025. Segundas, quintas e sextas às 20h; aos sábados e domingos às 17h e 20h

Ambientada em Roma durante o regime fascista, a peça narra o encontro entre Antonietta e um vizinho. Unidos pela solidão, eles descobrem no diálogo um refúgio de afeto e humanidade em meio à repressão.

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Gratuita aos domingos.

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Museu Felícia Leirner apresenta a exposição “Asas da Mantiqueira: Aves de Campos do Jordão”

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Campos do Jordão).

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Campos do Jordão). Quando? De 24 de outubro à 1 de dezembro, terça à domingo das 9h às 17h.

A mostra “Asas da Mantiqueira” convida o público a conhecer a diversidade de aves que habitam Campos do Jordão, com registros fotográficos, informações sobre espécies nativas e curiosidades sobre a fauna da Serra da Mantiqueira. A exposição combina arte e ciência para despertar o olhar sobre a conservação ambiental.

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Gratuita aos domingos.

Classificação: 16 anos.

Mais informações.