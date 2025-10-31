Feirão Casa Paulista oferece R$ 24,3 milhões em subsídios para compra do primeiro imóvel





O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar R$ 24,3 milhões em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que acontece até este domingo (2), em 18 municípios das Regiões Administrativas de Araçatuba, Barretos, Bauru, Central, Marília, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba, além da capital paulista.

Serão oferecidas 1.728 novas Cartas de Crédito Imobiliário, com valores de R$ 10 mil, R$ 13 mil e R$ 16 mil, a fundo perdido, para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel. Os interessados poderão escolher entre mais de 40 empreendimentos de diferentes construtoras.

Locais e horários dos feirões

São Paulo – 30 e 31/10 e 01 e 02/11

Contemplando empreendimentos da cidade de Guarulhos

Loja Shopping Metrô Tatuapé – Rua Domingos Agostim, 91 | Atendimento das 10h às 22h

Loja Tatuapé – Rua Tuiuti, 1960 |Atendimento das 9h às 19h

Loja Shopping Metrô Itaquera – Avenida José Pinheiro Borges – 2º Piso | Atendimento das 10h às 22h

Loja São Bento – Rua São Bento, 250, Centro | Atendimento das 9h às 19h

* Avanhandava – Rua Quitéria Alves de Araújo, 19 (Residencial Ricardo Jorge)

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Birigui – Rua Barão do Rio Branco, 745

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Boituva – Estrada Municipal Água Branca, 1311, Parque Residencial Novo

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Campinas – Avenida John Boyd Dunlop, 3900 (Piso 2), Jardim Ipaussurama

Contemplando empreendimentos das cidades de São Paulo e Guarulhos

30 e 31/10 e 01 e 02/11, das 10h às 22h

* Guaíra – Avenida Treze, 419, Centro Comercial

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Jales – Rua Oito, 2723, Centro

31/10, das 9h às 18h | 01/11, das 9h às 14h

* Jardinópolis – Avenida Berlarmino Pereira de Oliveira, 213, Vila Oliveira

Contemplando empreendimentos da cidade de Jardinópolis e Tabatinga

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Monte Alto – Rua Nhonhô do Livramento, 1324, Centro (Praça da Bandeira)

31/10, das 9h às 18h | 01/11, das 9h às 14h

* Novo Horizonte – Rua Campos Sales, 690, Centro

31/10, das 9h às 18h | 01/11, das 9h às 14h

* Penápolis – Av. Luis Osório, 655, Centro

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Pirajuí – Rua 7 de Setembro, 260ª, Centro

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

* Ribeirão Preto – Avenida Henri Nestlé, 2020, Jardim Interlagos

31/10 e 01 e 02/11, das 8h às 19h

* Sorocaba – Avenida Itavuvu, 136, Vila Olímpia

30 e 31/10 e 01/11, das 9h às 19h

* Taquaritinga – Rua Treze de Maio, 564, Centro

31/10, das 9h às 18h | 01/11, das 9h às 14h

* Tatuí – Coreto da Praça da Matriz

30/10, das 9h às 19h

* Taubaté – Rua Jacques Félix, 466 – Centro

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

Contemplando empreendimentos da cidade de Taubaté e Guaratinguetá

* Tupã – Rua José Simões, S/N, Quadra 2, Lote 41, Jardim Tupi

31/10, das 9h às 18h | 01/11, das 9h às 14h

* Tupã – Rua Aimorés, 1370 – Centro

Contemplando empreendimentos de Tupã e Santa Cruz do Rio Pardo

31/10 e 01 e 02/11, das 9h às 19h

Edição de Marília é prorrogada

Em Marília, o Feirão foi realizado entre os dias 17 e 20 de outubro, com 217 cheques habitacionais e investimento de R$ 2,1 milhões (R$ 10 mil cada carta de crédito). O atendimento foi prorrogado, e quem não pôde comparecer terá nova oportunidade entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, na Avenida Rio Branco, 119, no centro da cidade, conforme a seguir: 30 e 31/10, das 9h às 20h | 01/11, das 9h às 17h | 2/11, das 10h às 15h.

Regras para acessar as Cartas de Crédito Imobiliário

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário:

* Possuir renda familiar de até três salários mínimos;

* Não possuir imóvel no próprio nome;

* Não ter financiamento imobiliário ativo;

* Não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

O evento segue as regras estabelecidas na resolução publicada em 1º de setembro. Os feirões são organizados por entidades proponentes, que podem ser prefeituras, associações do setor habitacional ou empresas (individualmente ou em consórcios).

Os interessados devem encaminhar o Termo de Adesão para a SDUH, exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Critérios e funcionamento

Durante o Feirão, as construtoras poderão ofertar imóveis de empreendimentos já cadastrados anteriormente no programa e também novos projetos que recebem aporte pontual apenas para o evento, desde que atendam aos critérios do Casa Paulista. Em todos os casos, os empreendimentos devem estar contratados junto à Caixa Econômica Federal, agente operador do programa, com financiamento por meio do FGTS.

Encerradas as atividades do Feirão, as empresas participantes terão até cinco dias úteis para encaminhar à SDUH um relatório detalhado com as famílias atendidas e as unidades comercializadas. A partir dessas informações, será possível autorizar a utilização dos recursos e liberar os subsídios. Para empreendimentos ainda não cadastrados, a emissão poderá ocorrer em até dez dias úteis após a regularização no sistema.

Com os Feirões Casa Paulista, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação amplia as oportunidades de acesso à moradia digna, ao mesmo tempo em que estimula o setor da construção civil, em parceria com municípios, empresas e entidades do setor habitacional.

Impacto do programa

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 42,5 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 518,4 milhões e impacto estimado de R$ 22,5 bilhões na economia. Outros 65,1 mil imóveis seguem em produção, com investimento estadual de R$ 819,6 milhões.

Os subsídios demonstram o compromisso do Governo de São Paulo em ampliar o atendimento habitacional e priorizar as famílias que mais necessitam de apoio do Estado. Levantamento da SDUH mostra que, em empreendimentos participantes do programa, a renda média das famílias beneficiadas com os subsídios estaduais é de R$ 2,8 mil, equivalentes a 1,87 salário mínimo atual. Nos mesmos empreendimentos, a renda média dos compradores que não utilizam o cheque do Casa Paulista é de R$ 5,2 mil (3,44 salários mínimos), evidenciando o impacto social do benefício.