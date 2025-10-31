Dia da Merendeira Escolar: receitas secretas concorrem ao prêmio Cozinheiras da Educação deste ano





Para marcar o Dia da Merendeira Escolar, celebrado na quinta-feira (30), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) promove a segunda edição do Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares. O resultado será divulgado em dezembro e vai premiar os melhores pratos no tema “Alimentação e Sustentabilidade”. Neste ano, 525 escolas estaduais participam da disputa.

As receitas ainda são mantidas em segredo, até mesmo para os alunos. Durante as inscrições, as cozinheiras precisaram explicar de que forma os pratos se relacionam com o tema proposto. Muitas destacaram o uso integral de frutas e legumes, incluindo cascas e talos, para evitar o desperdício e aproveitar todos os nutrientes. Outras apostaram em ingredientes da agricultura familiar e em adaptações que ajudam a ampliar a aceitação de alimentos saudáveis entre crianças e adolescentes.

Confira as próximas etapas do concurso:

Até 14 de novembro, as cozinheiras devem escolher um dia para oferecer a receita escolhida para os estudantes de toda a escola e esses estudantes devem votar na receita por meio de um portal da Alimentação Escolar;

As escolas devem preencher o formulário com os detalhes sobre a receita e participação dos alunos até o dia 24 de novembro;

A divulgação do resultado do concurso está prevista para o mês de dezembro.

A edição do concurso deste ano contará com premiações especiais para as competidoras ganhadoras, entre elas uma aula com a chef Elisa Fernandes, uma viagem ecoturística, a criação de um novo e-book com as receitas vencedoras de 2025, além de troféus para as escolas vencedoras – uma novidade desta edição.