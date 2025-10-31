Veleiro movido a vento retoma exportação de café e cacau pelo Porto de São Sebastião





O Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista, recebeu nesta quinta-feira (30) o veleiro Anemos, movido exclusivamente a vento, para a exportação de café e cacau com destino à Europa. É a segunda passagem da embarcação pelo terminal em menos de um ano.

Construído no Vietnã, o Anemos transporta cerca de 600 toneladas de café verde e 11 toneladas de cacau da Amazônia, produzidos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará. A carga seguirá rumo à França, onde o café será torrado e distribuído a mercados europeus. A travessia deve durar cerca de três semanas.

A operação marca a retomada das exportações de café pelo Porto de São Sebastião, que não movimentava o produto há mais de seis décadas. O retorno ocorreu em setembro de 2024, quando 8 mil toneladas de café verde partiram do terminal rumo à Alemanha.

Nesta nova operação, nove exportadores brasileiros participam com cafés produzidos de forma sustentável, garantindo rastreabilidade completa, uso reduzido de defensivos e manejo eficiente da água.

A escolha do porto como ponto de embarque está ligada ao Selo Verde da Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), que reconhece práticas ambientais responsáveis no terminal.

Segundo o presidente da CDSS, Ernesto Sampaio, “investir em transporte marítimo sustentável é fundamental para mostrar que é possível crescer economicamente sem prejudicar o meio ambiente. O Anemos é um exemplo de inovação que queremos replicar em futuras operações”.

Com um mastro de 65 metros, o Anemos navega sem combustível fóssil, utilizando motor auxiliar apenas em calmarias extremas. A energia elétrica a bordo também é gerada pelo vento, e as velas são controladas por joysticks na cabine de comando.