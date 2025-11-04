Prefeitura recebe inscrições de mulheres para diversas oficinas gratuitas profissionalizantes

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres abriu inscrições para interessadas em participar de oficinas gratuitas de artesanato em gesso, geladinho, bolsas de crochê, panetone e enfeites de Natal em EVA (material plástico flexível), que ocorrerão em unidades da Casa da Mulher Clara Maria. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213. As vagas são limitadas.
A ação da pasta, que integra a Secretaria de Direitos Humanos, visa a oferecer alternativa para a geração de renda, resgate da autoestima, dignidade, autonomia e bem-estar às mulheres.
As aulas são ministradas por voluntárias e têm duração de duas a três horas.
Confira as datas, horários e locais das oficinas:
Dias 5, 11, 12, 27 e 28 – 14h – Oficina Bolsas em Crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge
Dia 6 – 14h – Oficina Bolsas em Crochê – Casa da Mulher Pimentas
Dia 7, 10, 14, 17 e 24 – 14h – Oficina de Bolsas em Crochê – Casa da Mulher Vila Galvão
Dia 6 – 14h – Oficina Artesanato em Gesso – Casa da Mulher Haroldo Veloso
Dia 18 – 14h – Oficina Artesanato em Gesso – Casa da Mulher Recreio São Jorge
Dias 10, 17 – 14h – Oficina Enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Bom Clima
Dias 11 e 18 – 14h – Oficina Enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Haroldo Veloso
Dia 13 – 9h30 – Oficina Enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Recreio São Jorge
Dia 13 – 14 h – Oficina Panetone – Casa da Mulher Haroldo Veloso
Dias 14 e 28 – 14h – Oficina Enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Pimentas
Dia 27 – 14h – Oficina Enfeite de Natal em EVA – Casa da Mulher Vila Galvão
Dia 18 – 14h – Oficina Geladinho – Casa da Mulher Bom Clima
Dia 26 – 14h – Oficina Geladinho – Casa da Mulher Vila Galvão
Dia 26 – 9h30 – Oficina Enfeites de Natal em EVA – Casa da Mulher Recreio São Jorge
Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados na página online www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria