Procon Guarulhos realiza ação de orientação ao consumidor no Internacional Shopping





Agentes do Procon Guarulhos irão realizar uma ação orientativa no Internacional Shopping neste sábado (8), das 14h às 17h. A equipe da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor irá percorrer os corredores e distribuirá gratuitamente a Cartilha do Consumidor Consciente lançada digitalmente pelo órgão no último mês de março.

A publicação traz dicas e orientações sobre prazos de garantias de produtos, compras com cartão de crédito, atrasos e descumprimentos de prazo na entrega de compras ou serviços, além de informações sobre empréstimo consignado, renegociação de dívidas, entre outras.

A cartilha apresenta também os serviços disponibilizados pelo Procon em suas três agências (Centro, São João e Pimentas), como abertura de processos, audiência de conciliação, desbloqueio de Nota Fiscal Paulista, além de projetos como o Procon nos Bairros, Procon nas Escolas, o Disque 151 (para denúncias e informações), entre outros.