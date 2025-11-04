Prefeitura de Guarulhos implanta serviço de vacinação itinerante com o Vacimóvel

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), intensifica as ações extramuros para ampliar o acesso à vacinação e garantir a saúde pública. O Vacimóvel, veículo de apoio projetado para levar os imunizantes próximo à população, já é um serviço consolidado na cidade desde o último dia 29. A iniciativa visa a aumentar a cobertura vacinal do município e, consequentemente, diminuir a incidência de doenças imunopreveníveis, superando barreiras de acesso aos postos de saúde tradicionais.

As ações iniciais, realizadas em duas localidades estratégicas, já resultaram em um total de 225 doses aplicadas e 139 pessoas imunizadas. O primeiro ponto de atendimento foi no Supermercado Sonda Vila Rio de Janeiro, onde o Vacimóvel operou entre os dias 29 e 31 de outubro. Durante o período, foram registrados 91 comparecimentos, com 62 pessoas efetivamente vacinadas e um total de 101 doses aplicadas. O dia 31 de outubro destacou-se com 43 aplicações. Em seguida, a ação se estabeleceu no Shopping Bonsucesso, realizada no domingo (2) alcançou um alto desempenho, configurando o maior volume registrado em um único dia até o momento: foram 85 carteirinhas avaliadas, 77 pessoas vacinadas e um total de 124 doses aplicadas.

A população é convidada a aproveitar essa oportunidade de colocar o esquema vacinal em dia. O Vacimóvel permanece estacionado no Shopping Bonsucesso durante toda a semana, até a próxima sexta-feira (7), para facilitar o acesso aos imunizantes essenciais.

A ação é voltada para toda a família e oferece uma ampla gama de vacinas de rotina, incluindo doses contra: SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola), Influenza (Gripe), HPV, Meningo ACWY, Hepatite B, DT (Dupla adulto) e Febre Amarela. A Secretaria da Saúde reforça que manter a carteira de vacinação atualizada é um ato de cuidado individual e de responsabilidade coletiva.

Para que a vacinação seja realizada, é fundamental apresentar a documentação correta: crianças e adolescentes devem levar documento de identificação, Cartão SUS e a Carteira de Vacinação, enquanto adultos e idosos precisam apresentar documento de identificação, Cartão SUS ou CPF.

Serviço

O Vacimóvel está atendendo no Shopping Bonsucesso, até sexta-feira, dia 07/11.

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, no Jardim Albertina.

Horário: 10h às 16h