Trecho da Via Dutra em Guarulhos recebe reparo no pavimento nesta quinta-feira

A RioSP informa que realizará atividades de manutenção e reparo do pavimento no km 215 da Via Dutra, em Guarulhos, na pista expressa sentido São Paulo. Para a execução dos serviços com segurança, o acesso à pista será bloqueado. Os trabalhos ocorrerão entre a noite de quinta-feira (6), a partir das 22h, e a manhã de sexta-feira (7), às 5h.

Durante esse período, os motoristas deverão utilizar a saída do km 209, especialmente aqueles que estiverem seguindo para o Aeroporto de Guarulhos.

Mensagens com informações sobre a interdição e os acessos disponíveis serão exibidas nos PMVs (Painéis de Mensagem Variável) ao longo do trecho. A concessionária reforça a orientação para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao se aproximarem das frentes de trabalho.

Em caso de chuva, a atividade poderá ser suspensa ou reprogramada.