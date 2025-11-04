Polícia Civil desarticula quadrilha que desviou R$ 100 milhões em cargas do Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (4) uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida no desvio de cargas do setor logístico do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão, incluindo um endereço em uma comunidade da cidade.

Durante as diligências, um funcionário terceirizado do aeroporto foi preso. Ele atuava no setor de logística e, segundo as investigações, era o responsável por intermediar o contato entre empregados do terminal e integrantes do crime organizado.

De acordo com a polícia, o grupo causou um prejuízo estimado em R$ 100 milhões com o desvio de produtos. A operação contou com o apoio de 33 agentes, 13 viaturas e quatro delegados do Garra/Dope e da 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (DEATUR). Dois celulares foram apreendidos.

As investigações apontam que os criminosos registravam baixas falsas na documentação para simular perdas de mercadorias. Com a fraude, as cargas eram retiradas indevidamente do aeroporto e revendidas no mercado paralelo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a operação teve origem em um caso de furto de carga de combustíveis importados da Itália, o que levou à identificação da quadrilha.