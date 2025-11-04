Prefeitura de Guarulhos realiza ações do Novembro Azul e do Novembro Negro

Durante todo este mês, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, promove uma série de atividades alusivas às campanhas Novembro Azul e Novembro Negro. As ações buscam conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem e sobre o enfrentamento ao racismo, à discriminação e às desigualdades sociais.

O Novembro Azul reforça a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de incentivar o autocuidado masculino. Ao longo do mês, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizarão palestras, testes rápidos, aferição de pressão e glicemia e orientação sobre hábitos saudáveis.

No dia 17, a UBS Aracília promoverá uma ação especial com panfletagem, testagem rápida e palestras voltadas à saúde do homem na unidade. Já a UBS Jardim Nova Cumbica exibirá vídeos educativos durante todo o mês, e a UBS Piratininga promoverá, no dia 27, palestras e vacinação na empresa DHL.

Entre as iniciativas de destaque está o projeto Meu Marido Quer Mais Saúde, que acontece durante todo o mês, das 7h às 17h, na UBS Cummins. A ação permite que o médico atenda o companheiro no mesmo dia do atendimento da esposa, fortalecendo o cuidado em família e incentivando os homens a acompanharem sua saúde de forma regular.

Também no contexto do Novembro Azul, no dia 25 de novembro (terça-feira), às 9h, a UBS Uirapuru promoverá uma palestra sobre Saúde do Homem e Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na empresa Plasduran, reforçando a importância de levar informação e prevenção também aos ambientes de trabalho.

Em paralelo, o Novembro Negro destaca a luta da população negra e a valorização da cultura afro-brasileira. As atividades incluem rodas de conversa, murais informativos e exposições temáticas. No dia 14, às 14h, o CAPS Bom Clima, realizará uma apresentação do grupo de coral da unidade, com músicas que simbolizam as lutas e resistências negras. Entre os dias 17 e 19, haverá uma exposição sobre personalidades negras no mesmo local, durante o horário de funcionamento, das 7h às 19h. Já no CAPS II Infantojuvenil Recriar está prevista uma oficina de arte com o tema da racialidade, no dia 18, às 14h.

Além das ações temáticas, outras datas de saúde também serão lembradas, como o Dia Mundial do Diabetes (14) e o Dia Nacional de Combate à Tuberculose (17), fortalecendo a integração entre prevenção, informação e promoção da saúde.

Interessados podem se dirigir à UBS mais próxima para acessar a programação completa. As unidades permanecem à disposição para fornecer informações, esclarecer dúvidas e orientar a população. Para garantir que todos os pacientes tenham acesso aos serviços de prevenção, aqueles que seriam atendidos nas unidades em reforma, Morros e Cecap, serão atendidos, respectivamente, nas UBSs Jovaia e Primavera.

Serviço:

UBS Aracília: rua Urucui, 398, Cidade Aracília

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142, Vila Nova Cumbica

UBS Cummins: rua Plácido Ivo de Mello, 68, Cidade Jardim Cumbica

CAPS Bom Clima: rua Rafael Colacioppo, 80, Bom Clima

CAPS II Infanto – Juvenil Recriar: rua Michael Andréas Kratz, 111, Macedo

O endereço de todas as UBSs está disponível em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.