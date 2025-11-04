PF apreende passaporte falso e prende homem foragido no Aeroporto de Guarulhos





A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (3), um homem foragido da Justiça e apreendeu um passaporte falso durante uma operação de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O suspeito era procurado pela Justiça da Bahia por uso de documentos e identidade falsos. Ele foi detido após um alerta emitido pelos sistemas da PF enquanto tentava embarcar em um voo com destino a Bangkok, na Tailândia.

Durante a mesma ação, os agentes federais identificaram outro caso de fraude documental. Um passageiro de nacionalidade dominicana foi flagrado utilizando um passaporte da Guatemala falsificado ao tentar embarcar para a Espanha. A irregularidade foi detectada durante a verificação de documentos e confirmada após troca de informações com o Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol, além de alertas do sistema da PF.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à Justiça Federal, onde responderão pelos crimes de falsificação e uso de documentos falsos. A Polícia Federal reforçou que as ações de fiscalização em aeroportos internacionais têm o objetivo de coibir o uso de identidades fraudulentas e o tráfico de pessoas.