Atividades culturais marcam aniversário da Aldeia Multiétnica Filhos desta Terra em Guarulhos

Uma programação extensa aberta ao público com entrada gratuita, incluindo cânticos, danças, comidas, trilhas ecológicas e culturais, pintura/grafismo, venda de artesanato e rodas de conversa marcou a comemoração do 8º aniversário da Aldeia Indígena Multiétnica Filhos desta Terra, realizada nos últimos dias 24, 25 e 26 de outubro, em Guarulhos.

A iniciativa da aldeia, localizada na Área de Preservação Ambiental (APA) Cabuçu-Tanque Grande, celebra a diversidade cultural dos povos originários, bem como a luta e a resistência em manter viva a sabedoria ancestral a partir de um modo de vida integrado à natureza, mesmo inserido num contexto urbano de uma grande cidade na área metropolitana de São Paulo.

Vale lembrar que os integrantes dessa aldeia se distanciaram de suas aldeias mãe, já que grande parte das etnias indígenas existentes em Guarulhos são em sua maioria oriundas dos estados do Nordeste, as quais vieram para a região Sudeste como parte do fluxo migratório do país.

De acordo com a Subsecretaria da Igualdade Racial, embora com uma existência recente, a Aldeia Multiétnica Filhos desta Terra é resultado de muita luta, resistência e relevância para o movimento dos povos indígenas de Guarulhos que vivem inseridos em contexto urbano, mas que busca formas de manter viva suas raízes, espiritualidade, cultura e integração com a natureza.

Na avaliação da pasta, ela é sem dúvida também um espaço de grande importância para toda cidade e sociedade de forma geral, já que o resgate da ancestralidade indígena é também reconhecer a nossa própria história e aprender com a grande sabedoria dos povos originários.

Reocupação

O aniversário celebra o dia da retomada do território, em 27 de outubro de 2017, conforme o termo utilizado pelos povos originários para se referir ao processo de reocupação de territórios que originariamente pertencia aos povos indígenas. A data marcou o momento em que um grupo de lideranças indígenas de Guarulhos (já mobilizadas desde 2008 quando iniciaram o 1º Encontro Indígena na cidade), organizaram-se e realizaram o adentramento do território em que hoje encontra-se localizada a referida aldeia e foi o resultado da luta por um espaço voltado à moradia, à convivência e à preservação social, cultural, tradicional, econômica e ambiental dos povos indígenas.

Além da Aldeia Indígena Multiétnica Filhos Desta Terra, na mesma localidade encontra-se também a Aldeia Indígena Wassú-Cocal. Ambas iniciaram a retomada do território conjuntamente, no entanto, acabaram se dividindo em duas aldeias independentes.

Aproximadamente 35 famílias vivem em ambas aldeias, conforme informação de lideranças indígenas da localidade. Entre as etnias que residem nas aldeias, estão: Wassú-Cocal, Tupi-Guarani, Maxakali, Kaimbé, Pankararu, Pankararé, Timbira, Guajajara, Puri, Xucuru, Tapuia, Tupi-Gavião e Akroá Gamella.

O evento contou com a presença do público em geral e também com indígenas de diversas localidades e etnias, como Kariri-Xocó, Pataxó, Kariu-Kariri, além de parentes Wassú-Cocal, Puri e Pankararu, advindos de Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, além de visitantes de municípios da região metropolitana, com destaque para moradores de bairros paulistanos Das zonas leste e sul, Capão Redondo e Real Parque, onde concentra-se uma grande comunidade indígena Pankararu.