GCM garante segurança em cemitérios durante Operação Finados





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou no domingo (2) a Operação Finados, garantindo segurança e tranquilidade aos visitantes dos cemitérios da cidade.

Mais de 50 agentes em 23 viaturas, incluindo motocicletas e base móvel, atuaram em patrulhamentos preventivos e de presença nos cemitérios da Vila Rio, São João Batista, Picanço, Bonsucesso e Primaveras 1 e 2.

A operação foi bem-sucedida, sem registro de ocorrências relevantes, e reforçou o compromisso da GCM em proteger a população em datas de grande movimentação.