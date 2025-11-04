GCM combate perturbação do sossego em diversas regiões da cidade





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atuou em quase uma centena de ocorrências de perturbação do sossego público no último fim de semana. As demandas chegaram pela Central 153 e foram atendidas com foco na mediação e no diálogo, evitando autuações e conflitos.

No domingo (2), uma das ações ocorreu na rua Adriano dos Santos Cavalcanti, no Jardim Angélica, onde cerca de 100 pessoas se aglomeravam entre uma adega e veículos que bloqueavam a via. A GCM dispersou o grupo, autuou um veículo e o removeu ao pátio de recolhimento, restabelecendo a ordem no local.