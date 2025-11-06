Ações da GCM resultam em recuperação de veículo e apreensão de adolescente por roubo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou duas importantes ações nesta terça-feira (4) que reforçam o compromisso da corporação com a segurança da população.
No Jardim Paraíso, agentes da Inspetoria Norte recuperaram um veículo Fiat Strada branco, ano 2020, roubado na manhã de segunda-feira (3) de um trabalhador de aplicativo de entregas. O motorista foi rendido por três criminosos no Taboão e mantido refém antes de ser liberado. Durante patrulhamento preventivo, a equipe localizou o carro abandonado na avenida Silvestre Pires de Freitas, devolvendo o bem ao proprietário.
Agentes da Inspetoria Centro apreenderam um adolescente acusado de roubar um celular. Após a vítima reconhecer o infrator, a equipe iniciou buscas e encontrou dois suspeitos na avenida Paulo Faccini. Um deles foi detido com um simulacro de arma de fogo, um instrumento pontiagudo e uma chave de fenda. O adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao roubo.
As duas ocorrências demonstram a atuação eficaz e integrada da GCM no combate ao crime e na proteção dos cidadãos guarulhenses.