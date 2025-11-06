Grupo Infantojuvenil do Conservatório se apresenta gratuitamente no próximo dia 13





No próximo dia 13 de novembro, às 20h, o Grupo Infantojuvenil do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos se apresenta no Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. O show celebra a finalização do ano letivo de estudos do grupo, com aulas e coordenação da professora Vaneska Barros.

A apresentação do grupo é resultado do trabalho de prática de conjunto desenvolvido em sala de aula com as crianças e adolescentes, que trabalha formações musicais variadas com repertório eclético, garantindo que os pequenos adquiram conhecimentos diversos sobre música.

Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos na bilheteria do local a partir das 19h do dia da apresentação.

Serviço

Grupo Infantojuvenil do Conservatório

13 de novembro (quinta-feira), às 20h

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato – Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Coordenadora: Vaneska Barros