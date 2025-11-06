Guarulhos realiza formatura da primeira turma da Academia de Guardas Civis





A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (6) a formatura da primeira turma da Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag), referência no Estado de São Paulo.

No total, 130 novos GCMs concluíram o curso e 125 participaram da cerimônia, realizada no Bosque Maia, sendo 59 agentes de Guarulhos, 30 de Ferraz de Vasconcelos, 25 de Santa Isabel, 4 de Arujá e 7 de Francisco Morato.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, o vice-prefeito, Thiago Surfista, e o secretário de Segurança Urbana, Gilson Hélio Jesus dos Santos, além de representantes dos municípios participantes e demais autoridades.

O curso teve início em maio, após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre os cinco municípios, que permitiu a unificação da capacitação em Guarulhos. Com cerca de 1.000 horas/aula, o treinamento abordou disciplinas teóricas e práticas, entre elas responsabilidade funcional, ética profissional, mediação e resolução de conflitos, armamento e tiro, normas disciplinares, atos administrativos e noções de direito.

A cerimônia simboliza um importante passo na valorização e no fortalecimento das Guardas Civis Municipais da região, reforçando o compromisso conjunto com a segurança pública e a formação de profissionais cada vez mais qualificados para proteger a população.