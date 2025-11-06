Cata-Tralha atende Jardim Vila Nova Cumbica e mais cinco bairros no final de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (8) pelas ruas do Jardim Vila Nova Cumbica, Parque Uirapuru, Jardim Santa Helena e Jardim Ottawa. No domingo (9) os bairros atendidos serão Jardim Santo Afonso e Cidade Industrial Satélite de Cumbica.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

08/11/2025

Jardim Vila Nova Cumbica

Rua Acopiara, Rua Arneiroz, Rua Avelino Alves, Rua Baixio, Rua Benedito Valadares Ribeiro, Rua Capela Nova, Rua Carius, Rua Carmo, Rua Crato, Rua Cruz Alta, Rua Cruzeiro, Rua Damalau, Rua Iguatu, Rua Iracema, Rua Jaguaretama, Rua Jaguaribara, Rua Jaguaribi, Viela José Libório da Silva, Rua João Batista Nogueira, Rua Missoure, Rua Murilo, Rua Nicolau Dimitrow, Avenida Nova Cumbica, Rua Parambu, Rua Paulo Canarinho, Rua Pereiro, Viela Santa Cruz do Sul,

Praça São José do Rio Preto, Rua Vinte e Oito de Maio, Rua Vital Brasil e Rua da Imprensa.

Parque Uirapuru

Passagem Aratuba, Passagem Araçoiaba, Passagem Baturité, Rua Boa Viagem, Praça Cabo Verde, Passagem Canindé, Passagem Capistrano, Rua Caridade, Passagem Guaramiranga,

Passagem Hidrolândia, Rua Igarapava, Passagem Itaocara, Rua Itatira, Rua Missão Velha, Rua Mombaca, Passagem Pacoti, Passagem Palmácia, Passagem Paramoti, Rua Piquete Carneiro, Rua Poranga, Rua Quixada, Rua Quixeramobim, Passagem Redenção, Rua Reriutaba, Rua Sobral, Rua Solonópole, Rua Tamboriu, Rua Venâncio Aires e Rua dos Orixás.

Jardim Santa Helena

Rua Cariré, Est.Velha Guarulhos-São Miguel (até a altura do n°1199) e Rua Mucambo.

Jardim Ottawa

Rua Antônio Bertoldo de Andrade, Rua Bela Cruz, Rua Chaval, Rua Doutor Vitório Ryuta, Rua Falcões, Viela Ibiabina, Viela Iguatemi, Avenida Iraucuba, Rua Itaicaba, Rua Itapage, Rua Itapipoca, Rua Jaguaruana, Rua Japurá, Viela Jateí, Rua Laércio Nazareno, Rua Maranguape, Avenida Marco, Rua Maria Barbosa Vigna, Rua Martinópolis, Avenida Morada Nova, Rua Roque Antônio de Castro, Rua Santana do Acarau, Rua Servidão, Rua Trairi, Rua Uruburetama, Rua Wambes, Passagem Particular e Rua Paulista.

09/11/2025

Jardim Santo Afonso (25)

Avenida Abrahão Lincoln, Rua Aldir, Rua Amambaí, Rua Bataguassu, Rua Bataiporã, Rua Boa Vista, Rua Caarapo, Rua Gazeta, Rua Itaporã, Rua Ivinhema, Rua Manuel de Jesus Fernandes, Avenida Marginal, Rua Monte Aprazível, Rua Moreno, Estrada Municipal, Viela Nhandeara, Rua Panorama, Rua Pau Ferro, Rua Quatorze, Avenida Recife, Rua Rondonópolis, Estrada Santo Antônio, Rua Sidrolândia, Rua São Lourenço e Rua Monte Aprazível.

Cidade Industrial Satélite de Cumbica (35)

Avenida Antônio Bardella, Avenida Cataguases, Avenida Guinle, Avenida Irdi, Avenida Lindomar Gomes de Oliveira, Avenida Novo Brasil, Avenida Redentora, Avenida Santos Dumont, Rua Alexânia, Rua Angatuba, Rua Antônio Utrilla, Rua Argirita, Rua Aroeiras, Rua Barra de São Miguel, Rua Barão de Penedo, Rua Colônia Leopoldina, Rua Doutor Wágner Antônio Albuquerque, Rua Estrela D’Alva, Rua Genóqua, Rua Giancarlo Vestri, Rua Ibiaca, Rua Ico, Rua Indiapora, Rua Ipaumirim, Rua Itanhandu, Rua Itanhomi, Rua Itapeva, Rua Itatiaiuçu, Rua Shina, Rua São Gonçalo, Rua São Martinho, Rua São Sebastião, Rua Vargas, Rua da Lagoa e Rua dos Jesuítas.