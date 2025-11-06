Prefeitura concede transporte gratuito aos estudantes que farão o ENEM





A Prefeitura de Guarulhos ofertará transporte gratuito aos estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos próximos dois domingos, dias 9 e 16. Uma portaria da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) será publicada na sexta-feira (7) regulamentando as normas da gratuidade.

Para garantir a gratuidade no transporte municipal, os estudantes precisarão apresentar ao motorista do coletivo o comprovante de inscrição no ENEM, bem como um documento oficial com foto. O benefício é individual e exclusivo para o candidato inscrito no exame.

O ENEM é uma prova instituída pelo Governo Federal com o objetivo de avaliar os estudantes que já concluíram ou estão finalizando o ensino médio. A nota alcançada no exame permite o acesso dos alunos às universidades do Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), bem como a solicitação do financiamento estudantil (Fies).