Procon nos Bairros participa do Guarulhos Cidadania 2025 neste sábado no CEU Bonsucesso





O veículo do projeto Procon nos Bairros estará estacionado neste sábado (8) em frente ao CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº), das 9h às 15h, para atender a população. A iniciativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor integrará o evento Guarulhos Cidadania 2025, ação social da Prefeitura que reúne atendimentos gratuitos, direitos, assistência e lazer em um só lugar, ampliando o acesso da população a serviços essenciais, promovendo cidadania e oferecendo um dia de bem-estar e integração para toda a comunidade.

Na van os consumidores contarão com os mesmos serviços oferecidos pelas três agências do Procon, como abertura de reclamações, solicitação de desbloqueio da Nota Fiscal Paulista, informações e esclarecimentos que envolvam relações de consumo.

A equipe do Procon irá também orientar e verificar queixas da população sobre estabelecimentos comerciais que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei federal nº 8.078/1990).

Canais de Atendimento

A agências do Procon atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312.