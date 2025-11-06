Prefeitura capacita nova turma para a Central do Voluntariado de Guarulhos





Um novo grupo de pessoas foi capacitado pela Prefeitura de Guarulhos para desenvolver o trabalho voluntário nesta quarta-feira (5) e passa a integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG), que atualmente possui aproximadamente 1,2 mil membros cadastrados. A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, ocorreu no auditório de sua sede no Gopoúva.

De acordo com o subsecretário Joas Rodrigues de Melo, a Central do Voluntariado é um espaço que conecta pessoas que desejam fazer a diferença com projetos que realmente transformam vidas. Ser voluntário é escolher dedicar tempo, cuidado e energia ao próximo e esse gesto simples gera um bem imenso, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Para ele, o voluntariado reforça que a solidariedade é capaz de mover comunidades inteiras e criar impactos reais no dia a dia.

CVG

A Central do Voluntariado de Guarulhos (https://voluntariado.guarulhos.sp.gov.br/) é um programa da administração municipal que busca juntar pessoas que desejam ser voluntárias, empenhando seu tempo e compartilhando habilidades com órgãos ou instituições que necessitam de pessoas para ajudar. Através dela o voluntário pode atuar em asilos, hospitais, escolas, entre outros setores.

O trabalho voluntário pode ser contínuo ou apenas para um evento ou uma ação social específica. Há ainda a possibilidade de o voluntário poder atuar em alguma atividade ligada à sua atuação profissional.

Como participar

Para ser voluntário da Central do Voluntariado de Guarulhos é necessário ter mais de 18 anos, se cadastrar no link https://gestaovoluntariado.guarulhos.sp.gov.br e passar pela capacitação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604 e pelo WhatsApp: (11) 99637-2799.