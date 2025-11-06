Guarulhos entra no ritmo do K-pop com o Animexgeek 2025





Nascido na Coreia do Sul na década de 1990, o K-pop — abreviação de Korean Pop — se transformou em um dos maiores fenômenos musicais do planeta. Misturando batidas eletrônicas, coreografias marcantes, moda arrojada e produções visuais de altíssimo nível, o gênero conquistou o público global e quebrou barreiras culturais, tornando-se uma das expressões artísticas mais influentes do século XXI.

O sucesso internacional do K-pop não veio por acaso. Grupos como BTS, Blackpink, EXO e Twice abriram caminhos e criaram uma legião de fãs apaixonados em todos os continentes. No Brasil, a recepção foi imediata e calorosa — o país se tornou um dos maiores consumidores de K-pop no mundo, com uma comunidade de fãs ativa, criativa e extremamente engajada. Guarulhos, que abriga uma das cenas mais animadas da cultura pop paulista, vem sendo palco de apresentações e encontros de K-pop desde 2011.

E em 2025, essa trajetória ganha um novo e empolgante capítulo no Animexgeek, o maior evento geek e asiático da cidade. Este ano, a festa promete ser ainda mais grandiosa com a realização do Kpop Guarulhos Challenge 2025, a primeira competição de grupos covers de K-pop com premiação em dinheiro da cidade. O projeto é uma realização do grupo K.O. Entertainment, referência no cenário de dança e cultura coreana, em parceria com o coletivo Animendigos, que há mais de dez anos promove atividades e eventos voltados à música asiática. As eliminatórias e apresentações acontecerão no palco principal do evento, com as grandes finais marcadas para o dia 23 de novembro.

Além disso, o Animexgeek contará com um Espaço K-pop, onde grupos covers convidados poderão se apresentar livremente, interagir com o público, participar de brincadeiras e sorteios, e celebrar juntos a paixão pela música coreana. Mais do que um estilo musical, o K-pop é uma manifestação cultural que conecta gerações, promove diversidade e une fãs de todas as partes. E no Animexgeek 2025, essa energia vibrante promete transformar Guarulhos em um verdadeiro palco da cultura coreana moderna.

Serviço

Evento: Animexgeek 2025

Data: 22 e 23 de novembro

Endereço: Espaço Inter – avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Ingressos: sympla.com.br/evento/animexgeek