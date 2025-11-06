Caravanas de Natal da Coca-Cola estarão em Guarulhos no dia 22 de novembro





As tradicionais caravanas de Natal da Coca-Cola chegarão a Guarulhos no dia 22 de novembro, sábado, a partir das 20h30. O desfile passará pelas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Tiradentes e Paulo Faccini. Entre os principais pontos de referência para o público acompanhar a atração estão o Atacadão Aeroporto (avenida Otávio Braga de Mesquita, 3116), a Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia e a Praça Júlio Ramos Barbosa.

As caravanas iluminadas são uma iniciativa da Coca-Cola Femsa Brasil, que celebra o espírito natalino e busca promover momentos de união e encantamento nas comunidades por onde passa. Ano passado, a ação percorreu 67 cidades de sete estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul — com cinco caminhões temáticos, que rodaram mais de 15 mil quilômetros ao longo de 53 dias. Os veículos, decorados com luzes, músicas e personagens natalinos, prometem transformar as ruas em um verdadeiro espetáculo itinerante.

O trajeto completo pode ser acompanhado pelo aplicativo Natal Coca-Cola e pelo site oficial https://natal.coca-cola.com.br/. A plataforma permite visualizar a rota, ativar notificações e acompanhar uma contagem regressiva para a chegada das caravanas em cada cidade. O app ainda oferece recursos interativos, como jogos, filtros de realidade aumentada e molduras temáticas para fotos, disponíveis para os sistemas iOS e Android.