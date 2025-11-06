Prefeitura inicia oficina de bolsas em crochê nas Casas da Mulher para novas turmas

Nesta quarta-feira (5), a unidade Recreio São Jorge da Casa da Mulher Clara Maria iniciou a primeira aula da oficina de bolsas em crochê para uma nova turma que prossegue com mais quatro encontros. Na unidade Vila Galvão, um novo grupo feminino começará a oficina na sexta-feira (7), a partir das 14h.

Promovida pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a ação busca oferecer oportunidade para geração de renda, promoção da igualdade de gêneros, elevação da autoestima, acolhimento, autonomia da mulher e bem-estar.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, a oficina de bolsas em crochê é muito mais do que uma atividade manual, é uma oportunidade de aprendizado, de geração de renda e de fortalecimento da autoestima.

Vanessa destaca a servidora Rosiléia Santos, que com muito carinho compartilha seu conhecimento, e a todas as participantes que acreditam no próprio potencial. De acordo com ela, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres segue firme no compromisso de oferecer espaços de acolhimento e empoderamento, onde cada mulher possa se desenvolver, sonhar e conquistar sua independência.

A atividade é ministrada pela servidora da pasta, Rosiléia Santos, que aprendeu crochê aos 12 anos e desde então se dedica à atividade nas horas de folga. Ela considera o crochê terapêutico por auxiliar no combate à ansiedade e à depressão, além de, como todo trabalho manual que envolve a repetição de pontos e padrões, tem se destacado como um aliado poderosa no combate ao declínio cognitivo e na prevenção do Alzheimer.

A dona de casa Rita Alves Moreira, de 39 anos, se interessou pela aula como forma de praticar novamente o crochê que aprendera aos 12 anos, quando vivia em Minas Gerais e fazia toalhinhas de mesa. Agora ela faz planos de desenvolver essa habilidade para vender e empreender fazendo também outros produtos como biquinis, vestidos e saias em crochê.

Aos 64 anos, Maria José da Silva mora com uma filha e não tem uma renda fixa, pois era cozinheira e está desempregada. Como fonte de renda ela vende bijuterias e sandálias que compra no Brás e espera ganhar dinheiro também vendendo bolsas em crochê, as quais estão em bastante evidência e na moda.

Entre os assuntos abordados nas aulas estão tipos de pontos, moldes de bolsas, bolsas em tela, crochê em fio de malha e em fio náutico, precificação de produtos e dicas sobre materiais.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.