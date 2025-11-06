Estudantes de escola no Jardim Ponte Alta recebem visita de astronautas da NASA

Olhos atentos, perguntas na ponta da língua, dúvidas que demonstraram que a turma se preparou e estudou temáticas ligadas ao cosmos. Alunos do ensino fundamental com idades entre 8 e 11 anos da EPG Edson Nunes Malecka receberam na última quarta-feira (5) os astronautas da NASA Kathleen Hallisey “Kate” Rubins e William Anthony “Bill” Oefelein, em um bate-papo cheio de curiosidades sobre o espaço no teatro do CEU Ponte Alta. O encontro com as crianças no CEU Ponte Alta é parte da programação que teve início na segunda-feira (3), no Clube Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes (SP).

Microbiologista, Kate Rubins é a 60ª mulher a voar ao espaço, onde passou mais de 300 dias, o quarto maior número de dias no espaço para uma astronauta americana. Para os alunos, ela falou sobre os desafios da pesquisa científica no espaço, sobretudo no que diz respeito à gravidade. Já Bill Oefelein falou de sua rotina de 12 dias a bordo do ônibus espacial STS-116 e mostrou imagens incríveis. As palestras foram traduzidas pela professora Ana Carla Almeida de Oliveira e pelo assistente de gestão escolar Saulo Marriel Melo, ambos da EPG Edson Nunes Malecka.

Ao final do encontro, a aluna do 3° ano, Ana Lia dos Santos Costa, de 8 anos, Kamilly Victoria dos Reis Oliveira, 9, do 4° ano, e Arthur do Carmo Oliveira, 10, do 5° ano, estavam muito felizes com tudo o que viram e ouviram. Ana Lia quer ser cientista e acredita que, de uma forma ou de outra, vai querer trabalhar no espaço também. Kamilly ficou maravilhada em ver uma mulher astronauta, em uma profissão predominantemente masculina. Já Arthur trouxe uma explicação técnica fascinante, disse que o espaço é um universo infinito, onde existe vários tipos de vida e galáxias.

O encontro é parte do 36º Encontro Internacional de Astronautas, evento anual da Association of Space Explorers (ASE) realizado pela primeira vez na América Latina e que reúne astronautas de mais de 20 países e membros de todo o mundo que já realizaram voos espaciais.

Em Guarulhos, a agenda exclusiva com os estudantes teve como objetivo o incentivo à vocação científica entre jovens estudantes, destacando que a exploração espacial tem como potencial transformar conhecimento em oportunidades para melhorar a vida das pessoas na Terra.

Foto: Camila Rhodes/PMG

06/11/2025